《全球汇市》美元守住多数涨幅，等待更多数据出炉

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
美元兑日圆 攀升至四个月高点103.15，然后持稳在102.80；本月兑日圆料上涨约1.4%。
欧元兑美元 一度跌至近九个月低点1.3366，但又收复多数跌幅，最新报1.3397。欧元兑美元本月料下跌2.1%。
周三公布的数据显示，德国7月消费者物价调和指数(HICP)同比增幅放缓至0.8%，这或暗示今天稍晚将公布的欧元区HICP料再次走软。
“我们仍然看多美元，继续建议做多美元/日圆，做空欧元/美元，”巴克莱分析师在给客户的研报中写道。
美元兑澳元等收益率更高的货币也表现不错，澳元兑美元 跌至两个月低点0.9301，然后微升至0.9327。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3398 1.3396 +0.01 -2.52 1.3745
美元/日圆 102.76 102.78 -0.02 -2.41 105.30
欧元/日圆 137.69 137.68 +0.01 -4.86 144.73
美元/瑞郎 0.9083 0.9087 -0.04 +1.74 0.8928
英镑/美元 1.6918 1.6913 +0.03 +2.19 1.6556
美元/加元 1.0900 1.0901 -0.01 +2.64 1.0620
澳元/美元 0.9327 0.9329 -0.02 +4.64 0.8913
新西兰元/美元 0.8501 0.8490 +0.13 +3.59 0.8206
澳元/日圆 95.840 95.850 -0.01 +2.12 93.850
新西兰元/日圆 87.360 87.260 +0.11 +1.10 86.410
英镑/日圆 173.85 173.83 +0.01 -0.28 174.33
澳元/新西兰元 1.0964 1.0982 -0.16 +1.07 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译/审校 白云/蔡美珍/李婷仪/李春喜/王洋/王兴亚/张荻)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。