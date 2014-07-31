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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 11:07 BJT

《全球汇市》美元守住多数涨幅，等待更多数据出炉

美元兑日圆 攀升至四个月高点103.15，然后持稳在102.80；本月兑日圆料上涨约1.4%。

欧元兑美元 一度跌至近九个月低点1.3366，但又收复多数跌幅，最新报1.3397。欧元兑美元本月料下跌2.1%。

周三公布的数据显示，德国7月消费者物价调和指数(HICP)同比增幅放缓至0.8%，这或暗示今天稍晚将公布的欧元区HICP料再次走软。

“我们仍然看多美元，继续建议做多美元/日圆，做空欧元/美元，”巴克莱分析师在给客户的研报中写道。

美元兑澳元等收益率更高的货币也表现不错，澳元兑美元 跌至两个月低点0.9301，然后微升至0.9327。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3398 1.3396 +0.01 -2.52 1.3745

美元/日圆 102.76 102.78 -0.02 -2.41 105.30

欧元/日圆 137.69 137.68 +0.01 -4.86 144.73

美元/瑞郎 0.9083 0.9087 -0.04 +1.74 0.8928

英镑/美元 1.6918 1.6913 +0.03 +2.19 1.6556

美元/加元 1.0900 1.0901 -0.01 +2.64 1.0620

澳元/美元 0.9327 0.9329 -0.02 +4.64 0.8913

新西兰元/美元 0.8501 0.8490 +0.13 +3.59 0.8206

澳元/日圆 95.840 95.850 -0.01 +2.12 93.850

新西兰元/日圆 87.360 87.260 +0.11 +1.10 86.410

英镑/日圆 173.85 173.83 +0.01 -0.28 174.33

澳元/新西兰元 1.0964 1.0982 -0.16 +1.07 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译/审校 白云/蔡美珍/李婷仪/李春喜/王洋/王兴亚/张荻)
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