更新版 1-《全球汇市》美元受就业市场数据带动小涨，7月升幅为逾一年最大

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 美元7月升幅为逾一年最大
* 美国第二季劳工成本增加
* 美国上周初请失业金人数略高于预期
* 交易商关注7月非农就业数据 (新增文末汇率表格)
路透纽约7月31日 - 美元兑一篮子主要货币周四小涨，7月升幅为逾一年最大，此前美国公布的就业市场数据助燃了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)会对通胀更为强硬的预期。
美国劳工部周四公布，美国最广义的劳工成本指标--企业雇佣成本指数于第二季上升0.7%，第一季为升0.3%。这创下2008年第三季以来最大增幅。 该指标是美联储主席叶伦最看重的就业市场指标之一。
美国一周初请失业金人数为30.2万人，接近市场预估的30.1万人，一周续请失业金人数为253.9万人，高于预估249.5万人，一周初请失业金人数四周均值为29.7万人，为2006年4月以来最低。
数据公布后，美元指数 触及10个半月最高的81.573，但在周五美国公布非农就业报告前遭遇获利了结，回吐了多数升幅。分析师预计7月美国非农就业岗位增加23.3万。
“在这种环境中，很难成为一个鸽派，这也是市场认识到的。”CitiFX的G10外汇策略部门全球主管Steven Englander在提及美联储货币政策立场时表示。
分析师表示，鉴于美国经济不断复苏，美联储可能在9月政策会议上对升息采取更为强硬的立场。升息会透过带动资金流入美国而提升美元价值。
欧元兑美元 纽约尾盘跌0.06%，报1.3388美元，略高于八个月低点1.3372美元。美元兑日圆 升0.05%，报102.83日圆。美元兑瑞郎 升0.01%，报0.9085瑞郎。
交易商大致没有顾及显示美国中西部制造业活动步幅7月降至去年6月来最慢的数据。供应管理协会(ISM)7月芝加哥采购经理人指数(PMI)骤降至2013年6月以来最低水准52.6，6月为62.6。分析师预估为63.0。
ISI Group投资组合策略师Dennis DeBusschere表示，显示美国就业市场继续强劲的数据盖过了芝加哥PMI的数据。
美元指数 尾盘微升0.03%，报81.454，7月升幅逾2%，为约一年半最大月度涨幅。
美国指标10年期公债收益率 小涨至2.56%，美股标普500指数 今日重挫2%，跌幅为4月10日来最大，因投资人担心海外经济力道及同俄罗斯的紧张关系持续。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3388 1.3396 -0.06 -2.60 1.3745
美元/日圆 102.79 102.78 +0.01 -2.38 105.30
欧元/日圆 137.64 137.72 -0.06 -4.83 144.63
美元/瑞郎 0.9085 0.9087 -0.02 +1.76 0.8928
英镑/美元 1.6884 1.6913 -0.17 +1.98 1.6556
美元/加元 1.0904 1.0901 +0.03 +2.67 1.0620
澳元/美元 0.9295 0.9329 -0.36 +4.29 0.8913
欧元/瑞郎 1.2167 1.2176 -0.07 -0.85 1.2271
欧元/英镑 0.7925 0.7912 +0.16 -4.48 0.8297
新西兰元/美元 0.8496 0.8490 +0.07 +3.53 0.8206
美元/挪威克朗 6.2845 6.2550 +0.47 +3.60 6.0663
欧元/挪威克朗 8.4143 8.3800 +0.41 +0.91 8.3387
美元/瑞典克朗 6.8967 6.8810 +0.23 +7.15 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.2380 9.2186 +0.21 +4.41 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。