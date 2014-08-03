更新版 1-《全球汇市》美元下滑，此前美国就业报告支持美联储对通胀维持温和立场

金砖国家：4月26日股汇市收盘纵览
路透4月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月26日(周三)走势纵览。
* 美国7月非农就业岗位增长20.9万，不及预期
* 数据显示美国薪资通胀较低
* 7月ISM制造业指数升至57.1 (新增文末表格)
路透纽约8月1日 - 美元兑一篮子主要货币周五势将录得逾三周最大单日跌幅，此前美国政府公布的7月就业报告显示没有薪资通胀的迹象，支持了美国联邦储备理事会(FED/美联储)能继续对通胀温和的立场。
美国劳工部公布，7月非农就业岗位增长20.9万，低于分析师预估的23.3万，而失业率意外升至6.2%。5月和6月非农就业岗位增幅被上修共计1.5万。
分析师表示， 就业人口参与率由62.8%升至62.9%，以及平均时薪大致持平的数据至关重要，因他们显示缺乏薪资通胀。美联储密切关注薪资通胀，因可能显示经济闲置降低。薪资通胀增加可能促使联储升息。
“低薪资成长可能为美联储争取多一点时间，”Nomura Securities International的G10汇市策略部门主管Jens Nordvig表示，“这是他们不将货币政策正常化的一个好理由。”
不过他也表示，美元“潜在升势基本不成问题”。
美元指数 纽约尾盘跌0.16%，报81.327，进一步从周四触及的10个半月高位81.573回落。
但美元指数本周连升第三周，大致因市场认为美国经济成长反弹将为美联储对通胀态度更为强硬铺路。
美国供应管理协会(ISM)公布，7月制造业活动指数升至57.1，为2011年4月来最高，美元对此无甚反应，维持跌势。
另外，汤森路透/密歇根大学消费者信心指数7月终值降至81.8，略低于分析师预估的82.0。
“上述数据都无关紧要，因美联储主席叶伦看来不太看重其他数据，除了薪资通胀外。她看到薪资通胀数据显示万事太平。”Merk Investments总裁兼投资长Axel Merk表示。
欧元兑美元 纽约尾盘升0.28%，报1.3426美元，盘中触及1.3444日高。
美元兑日圆 跌0.21%，报102.57日圆，日低见102.35日圆。美元兑瑞郎 跌0.31%，报0.9057瑞郎，日低为0.9042瑞郎。
美国指标10年期公债收益率 尾盘降至2.51%，周四尾盘报2.56%。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3429 1.3388 +0.31 -2.30 1.3745
美元/日圆 102.61 102.79 -0.18 -2.55 105.30
欧元/日圆 137.73 137.64 +0.07 -4.77 144.63
美元/瑞郎 0.9059 0.9085 -0.29 +1.47 0.8928
英镑/美元 1.6820 1.6884 -0.38 +1.59 1.6556
美元/加元 1.0914 1.0904 +0.09 +2.77 1.0620
澳元/美元 0.9306 0.9295 +0.12 +4.41 0.8913
欧元/瑞郎 1.2161 1.2167 -0.05 -0.90 1.2271
欧元/英镑 0.7979 0.7925 +0.68 -3.83 0.8297
新西兰元/美元 0.8516 0.8496 +0.24 +3.78 0.8206
美元/挪威克朗 6.2630 6.2845 -0.34 +3.24 6.0663
欧元/挪威克朗 8.4087 8.4143 -0.07 +0.84 8.3387
美元/瑞典克朗 6.8572 6.8967 -0.57 +6.53 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.2074 9.2380 -0.33 +4.07 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透4月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月26日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附
(新增文末表格) * 市场认为特朗普税改计划缺乏新细节 * 美元兑日圆从近四周高位回落 * 美国将退出NAFTA的报导重创墨西哥披索和加元 路透纽约4月26日 - 美元兑主要货币周三削减涨幅，因市场认为白宫之前宣布的税改计 划大纲缺乏新细节。加元和墨西哥披索走软，因有报导称，美国正考虑退出北美自由贸易协 定(NAFTA)。 特朗普政府提议将公开发行股票企业的税率从35%下调至15%，将税赋由所有者缴纳的公 司(pass-through businesses)的最高税率从从39.6%降至15%。此类公司包括很多小型合伙 制企业和独资企业。 在税改计划公布前，美元兑日圆 触及本月最高111.77日圆，但在计划公布后削减 涨幅，尾盘基本持稳，报111.15日圆。 分析师称，交易员对税改计划感到失望，认为缺乏新的细节，且怀疑任何重大税改能否 获得参众两院的批准。 “今日出现一定程度的‘传言时买入，消息出炉后卖出’的情况，”法国农业信贷银行 的外汇策略师Vassili Serebriakov表示