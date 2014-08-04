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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 08:03 BJT

《全球汇市》美元维持疲态，欧元上扬

日圆兑澳新货币上扬，部分受避险盘支撑，因阿根廷债务违约令人忧虑，且西方和俄罗斯的紧张关系导致欧美股市下跌。

周日公布的数据显示，中国7月官方非制造业PMI环比下降0.8个百分点至54.2%，连续第二个月回落。各项指数波幅不大，市场总体保持平稳运行，企业对下半年市场预期趋于乐观。 该数据对风险偏好也无提振。

澳元兑美元 从两个月低点0.9275重新升至0.93美元上方。

目前澳元多头将关注0130GMT公布的澳洲零售销售数据，以及周二的澳洲央行利率会议。

欧洲央行、日本央行和英国央行本周也将开会，但和澳洲央行一样，预计均不会推出新的政策行动。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3427 1.3429 -0.01 -2.31 1.3745

美元/日圆 102.55 102.61 -0.06 -2.61 105.30

欧元/日圆 137.69 137.79 -0.07 -4.86 144.73

美元/瑞郎 0.9059 0.9059 +0.00 +1.47 0.8928

英镑/美元 1.6828 1.6820 +0.05 +1.64 1.6556

美元/加元 1.0920 1.0914 +0.05 +2.82 1.0620

澳元/美元 0.9310 0.9306 +0.04 +4.45 0.8913

新西兰元/美元 0.8506 0.8516 -0.12 +3.66 0.8206

澳元/日圆 95.470 95.490 -0.02 +1.73 93.850

新西兰元/日圆 87.230 87.380 -0.17 +0.95 86.410

英镑/日圆 172.57 172.59 -0.01 -1.01 174.33

澳元/新西兰元 1.0938 1.0921 +0.16 +0.83 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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