《全球汇市》美元扩大涨幅，因美国服务业和工厂订单数据强劲

* 美元指数触及10个半月新高

* 欧元兑美元跌至九个月新低

* 美元兑加元触及三个月高位

* 瑞典克朗和英镑跳涨，因两国PMI服务业数据强劲

路透纽约8月5日 - 美元周二延续普涨势头，因经济数据强于预期，其中，服务业活动触及八年半最高水平，工厂订单增幅超预期。

不过，美元缩减部分涨幅，尤其是兑日圆，因有报道称，俄罗斯在与乌克兰接壤边境集结兵力。“俄罗斯的这些举动只是向乌克兰施压。而不是真的要入侵乌克兰，”波兰外长Radoslaw Sikorski对TVN24电视台表示。

稍早公布的欧洲服务业数据多数增长，但意大利服务业数据回落，凸显欧元区成长前景脆弱。这使对欧洲央行将向金融系统注入更多资金以提振成长的预期升温。

“总体而言，美元在今日上午开盘上扬，毫无疑问，数据改善扶助推动美元走强，”苏格兰皇家银行的汇市策略师Brian Daingerfield表示。

欧元兑美元 盘中触及九个月低位1.3359美元，后反弹至1.3375美元，日内仍下跌0.34%。美元指数 徘徊在10个半月高位81.626附近。

美元兑日圆 持平在102.58日圆。有关俄罗斯在俄乌边境集结兵力的报道促使投资者买入低收益避险日圆。

美国供应管理协会(ISM)周二公布，7月非制造业指数增至58.7，为2005年12月以来最高，分析师预期为56.3，6月录得56.0。 美国商务部周二公布，美国6月工厂订单较上月上升1.1%，预估为上升0.6%。5月经修正后为下跌0.6%，前值为下降0.5%。6月耐久财订单经修正后为上升1.7%，前值为上升0.7%。

**服务业数据提振瑞典克朗和英镑**

尽管意大利服务业数据令人失望，但瑞典和英国服务业数据意外反弹提振瑞典克朗和英镑。

今年，瑞典一直是欧洲超低通胀的代表，但该国7月服务业PMI指数意外从前月的54.6急升至60.1。数据拖累欧元兑瑞典克朗 下跌0.35%，报9.2075瑞典克朗。

“近几个月，瑞典克朗的势头不错，如果通胀真的如瑞典央行预期的那样开始反弹，那么，今年晚些时候，我们可能再度看到瑞典克朗显示出一定的上行潜力，”花旗集团的策略师Josh O'Byrne表示。

美国数据公布后，英镑兑美元缩减涨幅。市场预计英国央行将在本周的政策会议上保持货币政策不变。