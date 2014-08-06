版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 12:48 BJT

《全球汇市》美元指数持于11个月高点附近，新西兰元受挫

新西兰元延续亚洲稍早的跌势，因数据显示国内就业增长温和。一些人猜测，这可能为新西兰央行争取到更多时间，以维持利率不变。今年新西兰央行已经连续四次加息。

巴克莱驻新加坡的汇率分析师Hamish Pepper称，最近股市下跌和风险偏好减弱也打击新西兰元。

“若干因素同时出现，都对新西兰元不利，”Pepper称，并表示焦点在于新西兰元能否守住6月初所及低点0.84美元附近的支撑位。

新西兰元兑美元 跌0.4%，至0.8434美元，此前低见0.8423美元，为两个月最低。该货币对较上月触及的峰值0.8839已下跌逾4.5%。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3368 1.3375 -0.05 -2.74 1.3745

美元/日圆 102.56 102.59 -0.03 -2.60 105.30

欧元/日圆 137.09 137.21 -0.09 -5.28 144.73

美元/瑞郎 0.9092 0.9089 +0.03 +1.84 0.8928

英镑/美元 1.6870 1.6884 -0.08 +1.90 1.6556

美元/加元 1.0963 1.0958 +0.05 +3.23 1.0620

澳元/美元 0.9301 0.9302 -0.01 +4.35 0.8913

新西兰元/美元 0.8431 0.8463 -0.38 +2.74 0.8206

澳元/日圆 95.390 95.430 -0.04 +1.64 93.850

新西兰元/日圆 86.470 86.820 -0.40 +0.07 86.410

英镑/日圆 173.01 173.21 -0.12 -0.76 174.33

澳元/新西兰元 1.1024 1.0978 +0.42 +1.62 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译/审校 郑茵/石冠兰/李春喜/王丽鑫/许娜/田建华/白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐