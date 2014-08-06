《全球汇市》美元指数持于11个月高点附近，新西兰元受挫

《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
新西兰元延续亚洲稍早的跌势，因数据显示国内就业增长温和。一些人猜测，这可能为新西兰央行争取到更多时间，以维持利率不变。今年新西兰央行已经连续四次加息。
巴克莱驻新加坡的汇率分析师Hamish Pepper称，最近股市下跌和风险偏好减弱也打击新西兰元。
“若干因素同时出现，都对新西兰元不利，”Pepper称，并表示焦点在于新西兰元能否守住6月初所及低点0.84美元附近的支撑位。
新西兰元兑美元 跌0.4%，至0.8434美元，此前低见0.8423美元，为两个月最低。该货币对较上月触及的峰值0.8839已下跌逾4.5%。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3368 1.3375 -0.05 -2.74 1.3745
美元/日圆 102.56 102.59 -0.03 -2.60 105.30
欧元/日圆 137.09 137.21 -0.09 -5.28 144.73
美元/瑞郎 0.9092 0.9089 +0.03 +1.84 0.8928
英镑/美元 1.6870 1.6884 -0.08 +1.90 1.6556
美元/加元 1.0963 1.0958 +0.05 +3.23 1.0620
澳元/美元 0.9301 0.9302 -0.01 +4.35 0.8913
新西兰元/美元 0.8431 0.8463 -0.38 +2.74 0.8206
澳元/日圆 95.390 95.430 -0.04 +1.64 93.850
新西兰元/日圆 86.470 86.820 -0.40 +0.07 86.410
英镑/日圆 173.01 173.21 -0.12 -0.76 174.33
澳元/新西兰元 1.1024 1.0978 +0.42 +1.62 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 郑茵/石冠兰/李春喜/王丽鑫/许娜/田建华/白云)
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
* 欧元向1.09美元小步靠拢 * 周一因法国大选选情推动的升幅为6月来最大 * 加元受挫，受美国将对加拿大软木材课征反补贴税的打击 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月25日 - 欧元周二向前一日触及的五个月高位小幅回升，因市场愈发相信马克龙将击败勒庞成为法国下任总统。 加元则跌至四个月低点，之前美国对从加拿大进口的软木新征平均税率为20%的反补贴税。 中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选第一轮投票，提振欧元 周一涨至1.09美元上方。民调显示，马克龙将在下月的大选决选中击败反欧盟、反欧元的民族主义者勒庞，这让投资者受到鼓舞。 0820GMT，欧元涨0.2%报1.0891美元，距周一所及高点1.0940不到0.005美元。 法国选举第一轮投票结果，未出现投资者担心的最糟糕情形，即极右与极左派候选人联手进入第二轮。 此前因未能预测到去年英国退欧公投结果和特朗普当选美国总统而受到
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。