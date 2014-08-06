《全球汇市》欧洲央行会议前数据面打击欧元人气，美元兑日圆下跌

更新版 1-日本经济：央行副总裁岩田规久男称正进行货币刺激退场策略模拟
路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
市场将关注欧洲央行总裁德拉吉对经济状况的评价，鉴于德国经济面临的风险上升，对俄罗斯的制裁正在起效，以及地域政治风险均会令欧洲央行调降对经济前景的看法。
澳洲国民银行资深汇率策略师Emma Lawson说，“承认经济面临风险将足以令欧元下跌，但更为关键的是他们是否认为这些只是次要或短期因素。这将对欧元有更多正面影响；可能是短期的。”
澳洲将在0130 GMT公布就业数据。澳元兑美元隔夜触及一周高点0.9376，若就业数据令人失望，澳元则很可能回落。
路透调查的分析师预估显示，澳洲7月新增就业1.2万，失业率持稳在十年高点6.0%。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3381 1.3381 +0.00 -2.65 1.3745
美元/日圆 102.09 102.09 +0.00 -3.05 105.30
欧元/日圆 136.61 136.61 +0.00 -5.61 144.73
美元/瑞郎 0.9074 0.9072 +0.02 +1.64 0.8928
英镑/美元 1.6854 1.6853 +0.01 +1.80 1.6556
美元/加元 1.0914 1.0913 +0.01 +2.77 1.0620
澳元/美元 0.9347 0.9353 -0.06 +4.87 0.8913
新西兰元/美元 0.8471 0.8477 -0.07 +3.23 0.8206
澳元/日圆 95.420 95.480 -0.06 +1.67 93.850
新西兰元/日圆 86.480 86.540 -0.07 +0.08 86.410
英镑/日圆 172.06 172.05 +0.01 -1.30 174.33
澳元/新西兰元 1.1026 1.1027 -0.01 +1.64 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/王丽鑫/石冠兰/张荻； 审校 张涛/杜明霞)
路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
(新增3月底城镇登记失业率、修正部分进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。