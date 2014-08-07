更新版 1-《全球汇市》欧元下挫，此前欧洲央行按息不动并警告乌克兰危机威胁复苏

* 欧洲央行维持利率不变，将在长时间内维持低点

* 美国上周初请失业金人数意外下降

* 俄罗斯-乌克兰紧张局势刺激对日圆的避险买盘 (新增文末汇率收盘表格)

路透纽约8月7日 - 欧元周四下挫，因欧洲央行称维持利率在纪录低点不变，并指经济复苏脆弱，将维持宽松政策一段长时间。

欧洲央行的决定不出市场所料，凸显了同美国在货币政策上的迥异。欧元区仍在放宽货币政策，而美国则因经济前景改善而趋于收紧政策。

美国公布的上周初请失业金数据优于预期，扶助了对美国经济的信心。

自5月以来，欧元兑美元已经下挫4.6%，周三触及九个月低点1.3333美元。

“欧洲央行政策没有真正改变，因此市场只不过在整固，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler表示。

“市场较大的风险是欧元下滑。我认为这证实德拉吉的观点，即市场已经接受欧洲经济复苏脆弱，幅度不大且不均衡。”他还表示，所指的是周四稍早欧洲央行总裁德拉吉的讲话。

在央行货币政策会议后，德拉吉称乌克兰危机令欧元区疲弱且不均衡的经济复苏风险加大。

北约(NATO)秘书长呼吁俄罗斯从乌克兰边境撤军，“从战争的边缘退后”，并警告俄罗斯可能受到进一步孤立。

俄罗斯支持的乌克兰叛军周四击落一架乌克兰米格－29战机以及一架军用直升飞机。

美元稍早升势因美股下滑和美国公债上涨而逐步消退。美国10年期公债收益率降至10周低点2.41%。

“对俄罗斯可能入侵乌克兰的担忧令许多资金重回固定收益市场，对美元/日圆构成重大下压。这也拖低股市。今日这些市场基本上是受这些消息打击，”BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示。

纽约尾盘，欧元兑美元 小跌0.12%，报1.3365美元，略高于日低1.3336美元。

美元兑日圆 回吐稍早因消息称日本公共退休基金拟提高日股投资比重后录得的升幅，纽约尾盘跌0.09%，报102日圆。

美元指数 保持在略低于周三触及的11个月高位的水平。

英国央行周四也维持指标利率在纪录低点0.5%不变，英镑兑美元 跌0.5%，报1.6832美元。

澳元兑美元下滑，因澳洲公布失业率意外跳升。澳元兑美元 下挫0.9%，报0.9268美元，稍早触及6月初来最低的0.9263美元。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3362 1.3381 -0.14 -2.79 1.3745

美元/日圆 102.09 102.09 +0.00 -3.05 105.30

欧元/日圆 136.38 136.63 -0.18 -5.70 144.63

美元/瑞郎 0.9089 0.9072 +0.19 +1.80 0.8928

英镑/美元 1.6832 1.6853 -0.12 +1.67 1.6556

美元/加元 1.0925 1.0913 +0.11 +2.87 1.0620

澳元/美元 0.9270 0.9353 -0.89 +4.01 0.8913

欧元/瑞郎 1.2142 1.2144 -0.02 -1.05 1.2271

欧元/英镑 0.7939 0.7938 +0.01 -4.31 0.8297

新西兰元/美元 0.8473 0.8477 -0.05 +3.25 0.8206

美元/挪威克朗 6.2448 6.2635 -0.30 +2.94 6.0663

欧元/挪威克朗 8.3427 8.3842 -0.49 +0.05 8.3387

美元/瑞典克朗 6.9041 6.8930 +0.16 +7.26 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.2274 9.2256 +0.02 +4.30 8.8474