《全球汇市》欧洲央行对经济看法谨慎令欧元处于守势，美元兑日圆下跌

交易商还等待今日稍晚将公布的日本央行货币政策会议结果，期望从中找到交易线索。

虽然日本央行预计将按兵不动，但如果决策者下调对经济的评估，则可能增强央行进一步放松货币政策的预期，并压低日圆。

由于数据显示澳洲失业率意外跳升，澳元周四下挫，今日则可能从0200GMT出炉的中国贸易数据中获得些许安慰。

如果澳洲最大的出口市场--中国的出口强劲增长，则应该会支撑澳元。

市场还将关注澳洲央行在0130GMT公布的货币政策声明，看看央行对通胀和经济成长持何种看法。

澳元兑美元 几近持平，报0.9267；周四下跌近0.9%，至两个月低位0.9259。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3359 1.3362 -0.02 -2.81 1.3745

美元/日圆 102.11 102.09 +0.02 -3.03 105.30

欧元/日圆 136.38 136.39 -0.01 -5.77 144.73

美元/瑞郎 0.9088 0.9089 -0.01 +1.79 0.8928

英镑/美元 1.6826 1.6832 -0.04 +1.63 1.6556

美元/加元 1.0930 1.0925 +0.05 +2.92 1.0620

澳元/美元 0.9262 0.9270 -0.09 +3.92 0.8913

新西兰元/美元 0.8451 0.8473 -0.26 +2.99 0.8206

澳元/日圆 94.560 94.620 -0.06 +0.76 93.850

新西兰元/日圆 86.280 86.490 -0.24 -0.15 86.410

英镑/日圆 171.78 171.80 -0.01 -1.46 174.33

澳元/新西兰元 1.0952 1.0932 +0.18 +0.96 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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