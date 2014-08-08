《全球汇市》美元下滑，美国将在伊拉克定向发动空中打击压制冒险意愿

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
欧洲央行周四维持利率不变，这并不意外。但德拉吉称乌克兰危机威胁欧元区经济复苏并削弱欧元。
欧元兑美元 变化不大，报1.3365，海外市场下跌约0.15%。欧元周三触及九个月低点1.3333美元，本周料下跌约0.5%。
澳元周四受澳洲失业率跳涨的打压，在澳洲央行维持利率不变后又扩大跌幅。
澳元兑美元 一度跌至0.9240美元，为6月初以来最低。
澳洲主要出口市场--中国7月的出口同比增长14.5%，超出市场预期，应当支撑澳元。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3357 1.3362 -0.04 -2.82 1.3745
美元/日圆 101.79 102.09 -0.29 -3.33 105.30
欧元/日圆 135.98 136.39 -0.30 -6.05 144.73
美元/瑞郎 0.9078 0.9089 -0.12 +1.68 0.8928
英镑/美元 1.6808 1.6832 -0.14 +1.52 1.6556
美元/加元 1.0941 1.0925 +0.15 +3.02 1.0620
澳元/美元 0.9253 0.9270 -0.18 +3.81 0.8913
新西兰元/美元 0.8446 0.8473 -0.32 +2.92 0.8206
澳元/日圆 94.200 94.620 -0.44 +0.37 93.850
新西兰元/日圆 85.990 86.490 -0.58 -0.49 86.410
英镑/日圆 171.09 171.80 -0.41 -1.86 174.33
澳元/新西兰元 1.0953 1.0932 +0.19 +0.97 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 石冠兰/朱晓军/白云/李春喜; 审校 许娜/王洋/白云/田建华)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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