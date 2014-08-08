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亚洲 | 2014年 8月 8日 星期五 11:31 BJT

《全球汇市》美元下滑，美国将在伊拉克定向发动空中打击压制冒险意愿

欧洲央行周四维持利率不变，这并不意外。但德拉吉称乌克兰危机威胁欧元区经济复苏并削弱欧元。

欧元兑美元 变化不大，报1.3365，海外市场下跌约0.15%。欧元周三触及九个月低点1.3333美元，本周料下跌约0.5%。

澳元周四受澳洲失业率跳涨的打压，在澳洲央行维持利率不变后又扩大跌幅。

澳元兑美元 一度跌至0.9240美元，为6月初以来最低。

澳洲主要出口市场--中国7月的出口同比增长14.5%，超出市场预期，应当支撑澳元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3357 1.3362 -0.04 -2.82 1.3745

美元/日圆 101.79 102.09 -0.29 -3.33 105.30

欧元/日圆 135.98 136.39 -0.30 -6.05 144.73

美元/瑞郎 0.9078 0.9089 -0.12 +1.68 0.8928

英镑/美元 1.6808 1.6832 -0.14 +1.52 1.6556

美元/加元 1.0941 1.0925 +0.15 +3.02 1.0620

澳元/美元 0.9253 0.9270 -0.18 +3.81 0.8913

新西兰元/美元 0.8446 0.8473 -0.32 +2.92 0.8206

澳元/日圆 94.200 94.620 -0.44 +0.37 93.850

新西兰元/日圆 85.990 86.490 -0.58 -0.49 86.410

英镑/日圆 171.09 171.80 -0.41 -1.86 174.33

澳元/新西兰元 1.0953 1.0932 +0.19 +0.97 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 石冠兰/朱晓军/白云/李春喜; 审校 许娜/王洋/白云/田建华)
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