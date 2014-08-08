更正-更新版 1-《全球汇市》美元下滑，美国将在伊拉克定向发动空中打击压制冒险意愿

(更正：因译文有误，内文倒数第三段改为“在澳洲央行低利率政策前景维持不变后又扩大跌幅”，非“在澳洲央行维持利率不变后又扩大跌幅”)

* 美元兑日圆触及两周低位

* 欧元跌势放缓，因美元受打击

* 澳元跌至两个月低点，中国数据提振澳元削减跌幅

路透东京8月8日 - 美元兑避险日圆周五下滑，此前美国总统奥巴马批准在伊拉克进行定向空中打击，加剧了地缘政治紧张局势并打击风险意愿。

美国总统奥巴马周四称，他已批准美国对伊拉克北部的伊斯兰国武装分子发起“定向”空中打击，并向当地被围困的宗教少数派空投人道主义补给，以阻止“可能发生的种族灭绝行为”。

指标美国公债收益率降至14个月低点，因债券价格在美国将实施空中打击消息公布后走高，进一步打压美元需求。

“空袭消息发布后，风险资产和美元/日圆遭沽出。隔夜时段已经有空袭传闻...，现在这得到了证实，市场正试图消化该消息，”一家大型日资银行的交易商称。

日股日经指数 下挫3%，其他亚洲股市也全面下滑。

“现在就看资金逃离风险资产的力度如何。对于美国卷入伊拉克局势有多种看法，但似乎行动不会很快结束，”交易商称。

美元兑日圆 下滑0.4%至101.71，日圆在全球局势紧张时常被买入。美元兑日圆最低一度跌至两周低点101.58。

美元在隔夜市场已经受挫，因市场担忧乌克兰冲突升级和俄罗斯禁止进口西方食品。

“整体来说，美元/日圆仍位于102附近的区间内。上周美国非农就业报告逊于预期后，美元未能在103上方站稳，”Praevidentia Strategy市场策略师Masafumi Yamamoto说。

“乌克兰冲突带来的经济影响目前引起更多关注，且美国公债收益率下跌，美元下行偏向正在加强，”他说。

日本央行决定维持政策不变，与市场普遍预期一致，日圆对该决议反应不大。

由于美元挫跌，欧元得以放缓跌势。周四欧洲央行总裁德拉吉就欧元区经济发表谨慎看法后，欧元挫跌。

欧洲央行周四维持利率不变，这并不意外。但德拉吉称乌克兰危机威胁欧元区经济复苏并削弱欧元。

欧元兑美元 变化不大，报1.3365，海外市场下跌约0.15%。欧元周三触及九个月低点1.3333美元，本周料下跌约0.5%。

澳元周四受澳洲失业率跳涨的打压，在澳洲央行低利率政策前景维持不变后又扩大跌幅。

澳洲主要出口市场--中国7月的出口同比增长14.5%，超出市场预期，提振澳元削减跌幅。

澳元 最新下跌0.2%，报0.9255美元，此前一度深跌至0.9240，为6月初以来最低。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3356 1.3362 -0.04 -2.83 1.3745

美元/日圆 101.80 102.09 -0.28 -3.32 105.30

欧元/日圆 135.96 136.39 -0.32 -6.06 144.73

美元/瑞郎 0.9082 0.9089 -0.08 +1.72 0.8928

英镑/美元 1.6808 1.6832 -0.14 +1.52 1.6556

美元/加元 1.0938 1.0925 +0.12 +2.99 1.0620

澳元/美元 0.9247 0.9270 -0.25 +3.75 0.8913

新西兰元/美元 0.8443 0.8473 -0.35 +2.89 0.8206

澳元/日圆 94.130 94.620 -0.52 +0.30 93.850

新西兰元/日圆 85.950 86.490 -0.62 -0.53 86.410

英镑/日圆 171.11 171.80 -0.40 -1.85 174.33

澳元/新西兰元 1.0944 1.0932 +0.11 +0.88 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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