更新版 1-《全球汇市》美元指数触及一周低点，地缘政治紧张局势引发获利了结

* 美元指数触及一周低点

* 美国在伊拉克发动空袭

* 关注下周美国零售销售数据 (新增文末表格)

路透纽约8月8日 - 美元指数周五触及一周低点，地缘政治紧张局势不断升级，促使交易商对近期强劲的美元获利了结。

美国总统奥巴马周四批准对伊拉克北部的伊斯兰国武装分子进行空袭，并向该地区受困的宗教少数派空投补给，以阻止“可能发生的种族屠杀行为”。一名美国国防部发言人表示，针对伊斯兰国用来打击扞卫Erbil城库德族军队的军备，美国军机周五已经执行一次空袭。

在埃及开罗召开的协调会未能展延此前的72小时停战协议后，加沙地带巴勒斯坦武装份子周五再度向以色列境内发射火箭弹；这场战事已经延续一个月之久。

分析师表示，忧虑带动交易商对美元多头仓位获利了结，而欧元上涨，因交易商对欧元空头获利了结。

美元指数7月创下近一年半最大月度升幅。

“在全球不同地区的地缘政治问题要比任何人预期得都要严重的多。”CitiFX的G10外汇策略部门全球主管Steven Englander表示。

不过，美元指数仍势将创下四周连升，因本周美国公布的一些经济数据强于预期。

尽管俄罗斯国防部周五表示，其在同乌克兰接壤边境附近进行的军事演习结束，但美元仍持跌。

美元指数 纽约尾盘跌0.16%，报81.395，从盘中稍早触及的一周低点81.261小幅反弹。欧元兑美元 升0.36%，报1.3408美元。

美元兑日圆 微跌0.03%，报102.06日圆，盘中触及逾两周低点101.49日圆。美元兑瑞郎 尾盘跌0.4%，报0.9053瑞郎。

指标美国10年期公债 升1/32，收益率报2.42%，盘中触及14个月最低的2.35%。

分析师表示，美元跌势可能是短暂的。

“上述事件起初会导致厌恶风险情绪，但在一两天内，市场就会消化。”Westpac Banking Corp.高级汇市策略师Richard Franulovich表示。他指的是引发今日地缘政治忧虑的这些事件。

他表示，市场将密切关注下周三美国公布的7月零售销售数据，因消费者支出对美国国内生产总值(GDP)成长至关重要。路透访查的分析师预计7月零售销售增长0.3%，6月为增长0.2%。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3410 1.3362 +0.36 -2.44 1.3745

美元/日圆 102.04 102.09 -0.05 -3.10 105.30

欧元/日圆 136.78 136.38 +0.29 -5.43 144.63

美元/瑞郎 0.9051 0.9089 -0.42 +1.38 0.8928

英镑/美元 1.6772 1.6832 -0.36 +1.30 1.6556

美元/加元 1.0971 1.0925 +0.42 +3.31 1.0620

澳元/美元 0.9277 0.9270 +0.08 +4.08 0.8913

欧元/瑞郎 1.2143 1.2142 +0.01 -1.04 1.2271

欧元/英镑 0.7996 0.7939 +0.72 -3.63 0.8297

新西兰元/美元 0.8456 0.8473 -0.20 +3.05 0.8206

美元/挪威克朗 6.2342 6.2448 -0.17 +2.77 6.0663

欧元/挪威克朗 8.3632 8.3427 +0.25 +0.29 8.3387

美元/瑞典克朗 6.9016 6.9041 -0.04 +7.22 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.2375 9.2274 +0.11 +4.41 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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