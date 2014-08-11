《全球汇市》日圆脱离上周高位，地缘政治局势缓和令避险需求下降

他并称，在欧元区，德国经济显示出一些韧性，但其他经济体仍然疲弱。
“当前的情况不及人们的预期，我认为风险偏好难以上升。”
“我们认为美元兑日圆难以进一步上涨，”Murata并称美国10年期公债收益率 仍徘徊在2.4%附近值得注意。
虽然10年期美债收益率自周五的14个月低点2.349%反弹，但仍远离7月初触及的接近2.69%的近期高点。
欧元兑美元 下滑0.1%至1.3401，周五低见1.3344。
商品货币也得到喘息，澳元兑美元 持稳在0.9280，脱离周五触及的两个月低点0.9239。
澳元多头上周遭受重创--澳洲失业率意外跳升，且澳洲央行之后调降了经济前景的预期。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3399 1.3410 -0.08 -2.52 1.3745
美元/日圆 102.14 102.04 +0.10 -3.00 105.30
欧元/日圆 136.86 136.84 +0.01 -5.44 144.73
美元/瑞郎 0.9059 0.9051 +0.09 +1.47 0.8928
英镑/美元 1.6779 1.6772 +0.04 +1.35 1.6556
美元/加元 1.0972 1.0971 +0.01 +3.31 1.0620
澳元/美元 0.9282 0.9277 +0.05 +4.14 0.8913
新西兰元/美元 0.8469 0.8456 +0.15 +3.20 0.8206
澳元/日圆 94.810 94.660 +0.16 +1.02 93.850
新西兰元/日圆 86.500 86.290 +0.24 +0.10 86.410
英镑/日圆 171.38 171.14 +0.14 -1.69 174.33
澳元/新西兰元 1.0952 1.0957 -0.05 +0.96 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(翻译 洪曦/石冠兰/王丽鑫/张荻； 审校 艾茂林/田建华/张涛/杜明霞)