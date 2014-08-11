更新版 1-《全球汇市》欧元下滑，因担心欧洲央行放宽政策及俄乌冲突殃及德国

* 欧元兑美元回吐上周五升幅
* 投资人关注地缘政治局势发展以寻找交投指引
* 挪威通胀率超预期，推升挪威克朗上涨近1%
(新增文末汇率表格)
路透纽约8月11日 - 欧元兑美元周一下滑，回吐上周五升幅，因投资人担心欧洲央行将进一步放宽货币政策，且忧虑俄罗斯－乌克兰冲突可能冲击欧元区最大经济体－德国经济。
德国是俄罗斯在欧盟最大的贸易伙伴。欧盟上月宣布的制裁措施限制了向俄罗斯出口石油工业现代化设备，及禁止向俄罗斯销售机械、电子及其他可能被用于军事或国防目的的民用产品。
欧元兑美元上周五升穿1.34美元，因投资人回补空头，但鉴于欧元区基本面情况，升势稍纵即逝。不过欧元也在1.3350美元寻获支撑。
“因在家门口有地缘政治紧张局势，预计欧元将继续走疲。”RBC Wealth Management全球投资组合顾问Alan Robinson表示。
“但是，地缘政治紧张局势也可能很快消散。如果真的发生了，欧元可能出现释然性升势。我觉得我们必须有所谨慎，欧元已经大幅下挫。”
纽约尾盘，欧元兑美元 跌0.2%，报1.3383美元，欧元兑日圆 持平至小跌，报136.75日圆。
根据商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的数据，欧元净空头仓位目前在两年最高水平，本周欧元空头总计128,747口。
美元指数 升0.1%，报81.459，美元兑日圆 升0.2%，报102.18日圆。
美国公债收益率盘中稍早小涨，带动美元买盘。指标美国10年期公债收益率从上周五触及的两个月低点反弹，尾盘报2.420%。收益率上涨反映出在周末乌克兰和中东局势相对稳定的情况下，市场恢复了一些平静。
“美元几个月的表现都比多数其他主要货币要强，因美国经济数据改善，令市场仍预计美联储将在明年加息。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。
挪威克朗兑欧元升至七周高位，因投资人对央行将降息的预期降温。
数据显示挪威核心通胀跃升至2.6%，高于央行长期目标2.5%，也高于路透调查预估的2%后，挪威克朗兑欧元 放量触及8.2835克朗的6月19日来最高。尾盘，欧元跌1.0%，报8.2769。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3385 1.3410 -0.19 -2.62 1.3745
美元/日圆 102.18 102.04 +0.14 -2.96 105.30
欧元/日圆 136.73 136.78 -0.04 -5.46 144.63
美元/瑞郎 0.9062 0.9051 +0.12 +1.50 0.8928
英镑/美元 1.6786 1.6772 +0.08 +1.39 1.6556
美元/加元 1.0921 1.0971 -0.46 +2.83 1.0620
澳元/美元 0.9261 0.9277 -0.17 +3.90 0.8913
欧元/瑞郎 1.2134 1.2143 -0.07 -1.12 1.2271
欧元/英镑 0.7972 0.7996 -0.30 -3.92 0.8297
新西兰元/美元 0.8456 0.8456 +0.00 +3.05 0.8206
美元/挪威克朗 6.1816 6.2342 -0.84 +1.90 6.0663
欧元/挪威克朗 8.2717 8.3632 -1.09 -0.80 8.3387
美元/瑞典克朗 6.8707 6.9016 -0.45 +6.74 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.1958 9.2375 -0.45 +3.94 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)