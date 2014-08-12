《全球汇市》欧元连挫两日，因德国投资人信心数据疲弱

国际油市：炼厂维护支撑亚洲柴油和航煤裂解价差
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。
* 德国公布疲弱的ZEW信心调查后，欧元下滑
* 美元是欧元走软的主要得益者
* 新西兰元兑美元触及两个月低点
路透纽约8月12日 - 欧元兑美元周二连跌第二日，此前德国公布的投资人信心调查结果疲弱，对欧元区经济成长放缓的担忧加重，投资人也愈发担心俄罗斯－乌克兰危机对欧元区经济的冲击。
疲弱的德国数据公布后，欧元普跌，欧元指数 跌0.2%。
德国经济智库ZEW公布，8月ZEW经济景气判断指数跌至8.6，为连续第八个月下滑，且为2012年12月以来最低，远低于路透调查预估的18.2。调查显示，8月德国分析师和投资者信心降至逾一年半低位，暗示德国经济第三季将蹒跚而行。
西方对俄罗斯实施了严厉的制裁，俄罗斯也以牙还牙。俄罗斯是德国最大的贸易伙伴之一，制裁行动会损及欧元区经济。
“近期全球第四大经济体－德国经济指标令人失望，加之针对俄罗斯的制裁升级，令机构投资人和分析师担心未来经济状况。”Cambridge Mercantile Group高级市场分析师Scott Smith表示。
ZEW调查报告发布后，欧元兑美元 跌至1.3337美元，离8月6日所创的九个月低点1.3331美元不远。纽约尾盘，欧元跌0.1%，报1.3367美元。欧元兑日圆 跌0.1%，报136.61日圆。
欧元下挫令美元小涨，美元指数 升0.1%，报81.508，总体而言得益于美国经济改善的前景。但美国公债收益率仍较低，限制了美元的升势。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新发出的信号仍显示美联储不急于升息。
“最近的经济数据以及消息有些良莠不齐，这对我们而言显示近期美元升势可能是错误的开始。”Wells Fargo汇市策略部门主管Nick Bennenbroek在研究报告中表示。
“反而我们预计美元在今年余下时间的表现仍将相对迟滞。”
避险日圆仍低于上周末触及的高位，尾盘持平，报102.21日圆。
除了欧元之外，另一个走势较大的货币是新西兰元，新西兰元兑美元 跌至6月4日来低点0.8407美元，纽约尾盘报0.8430美元，跌0.3%。(完)
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。
路透上海4月18日 - PSA(标致雪铁龙)集团执行长唐唯实(Carlos Tavares)周二在上海车展上对记者称，该集团在中国“需要新的商业模式”，要“削减更多成本”。
路透吉隆坡4月18日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第五日下跌，因预测棕榈油产出将增加，而且竞争性油品表现低迷也拖累市场。