更新版 1-《全球汇市》欧元连挫两日，因德国投资人信心数据疲弱

* 德国公布疲弱的ZEW信心调查后，欧元下滑

* 美元是欧元走软的主要得益者

* 新西兰元兑美元触及两个月低点 (新增文末汇率表格)

路透纽约8月12日 - 欧元兑美元周二连跌第二日，此前德国公布的投资人信心调查结果疲弱，对欧元区经济成长放缓的担忧加重，投资人也愈发担心俄罗斯－乌克兰危机对欧元区经济的冲击。

疲弱的德国数据公布后，欧元普跌，欧元指数 跌0.2%。

德国经济智库ZEW公布，8月ZEW经济景气判断指数跌至8.6，为连续第八个月下滑，且为2012年12月以来最低，远低于路透调查预估的18.2。

西方对俄罗斯实施了严厉的制裁，俄罗斯也以牙还牙。俄罗斯是德国最大的贸易伙伴之一，制裁行动会损及欧元区经济。

“近期全球第四大经济体－德国经济指标令人失望，加之针对俄罗斯的制裁升级，令机构投资人和分析师担心未来经济状况。”Cambridge Mercantile Group高级市场分析师Scott Smith表示。

ZEW调查报告发布后，欧元兑美元 跌至1.3337美元，离8月6日所创的九个月低点1.3331美元不远。纽约尾盘，欧元跌0.1%，报1.3367美元。欧元兑日圆 跌0.1%，报136.61日圆。

欧元下挫令美元小涨，美元指数 升0.1%，报81.508，总体而言得益于美国经济改善的前景。但美国公债收益率仍较低，限制了美元的升势。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新发出的信号仍显示美联储不急于升息。

“最近的经济数据以及消息有些良莠不齐，这对我们而言显示近期美元升势可能是错误的开始。”Wells Fargo汇市策略部门主管Nick Bennenbroek在研究报告中表示。

“反而我们预计美元在今年余下时间的表现仍将相对迟滞。”

避险日圆仍低于上周末触及的高位，尾盘持平，报102.21日圆。

除了欧元之外，另一个变动较大的货币是新西兰元，新西兰元兑美元 跌至6月4日来低点0.8407美元，纽约尾盘报0.8430美元，跌0.3%。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3369 1.3385 -0.12 -2.74 1.3745

美元/日圆 102.25 102.18 +0.07 -2.90 105.30

欧元/日圆 136.70 136.73 -0.02 -5.48 144.63

美元/瑞郎 0.9075 0.9062 +0.14 +1.65 0.8928

英镑/美元 1.6812 1.6786 +0.15 +1.55 1.6556

美元/加元 1.0923 1.0921 +0.02 +2.85 1.0620

澳元/美元 0.9264 0.9261 +0.03 +3.94 0.8913

欧元/瑞郎 1.2132 1.2134 -0.02 -1.13 1.2271

欧元/英镑 0.7951 0.7972 -0.26 -4.17 0.8297

新西兰元/美元 0.8433 0.8456 -0.27 +2.77 0.8206

美元/挪威克朗 6.1778 6.1816 -0.06 +1.84 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2609 8.2717 -0.13 -0.93 8.3387

美元/瑞典克朗 6.8751 6.8707 +0.06 +6.81 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.1940 9.1958 -0.02 +3.92 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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