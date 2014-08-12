《全球汇市》欧元脱离低位，市场关注中国数据和英国央行经济预估

国际油市：炼厂维护支撑亚洲柴油和航煤裂解价差
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。
之后，英国央行将在0930GMT公布最新经济预估，届时市场将观察是否有任何有关今年是否会加息的线索。
路透调查显示，英国央行今年升息的可能性已升高，但普遍看法仍是2015年初前料不会升息。
英镑兑美元 设法自两个月低位1.6757升至1.6811，但市场对央行将给出明确政策指引的预期很低。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3367 1.3369 -0.01 -2.75 1.3745
美元/日圆 102.29 102.25 +0.04 -2.86 105.30
欧元/日圆 136.73 136.70 +0.02 -5.53 144.73
美元/瑞郎 0.9073 0.9075 -0.02 +1.62 0.8928
英镑/美元 1.6807 1.6812 -0.03 +1.52 1.6556
美元/加元 1.0924 1.0923 +0.01 +2.86 1.0620
澳元/美元 0.9266 0.9264 +0.02 +3.96 0.8913
新西兰元/美元 0.8428 0.8433 -0.06 +2.71 0.8206
澳元/日圆 94.780 94.720 +0.06 +0.99 93.850
新西兰元/日圆 86.210 86.230 -0.02 -0.23 86.410
英镑/日圆 171.92 171.90 +0.01 -1.38 174.33
澳元/新西兰元 1.0986 1.0979 +0.06 +1.27 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰/张若琪/于春红/许娜；审校 白云/王兴亚/李婷仪/杜明霞)
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。
路透上海4月18日 - PSA(标致雪铁龙)集团执行长唐唯实(Carlos Tavares)周二在上海车展上对记者称，该集团在中国“需要新的商业模式”，要“削减更多成本”。
路透吉隆坡4月18日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第五日下跌，因预测棕榈油产出将增加，而且竞争性油品表现低迷也拖累市场。