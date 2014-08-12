《全球汇市》欧元脱离低位，市场关注中国数据和英国央行经济预估

之后，英国央行将在0930GMT公布最新经济预估，届时市场将观察是否有任何有关今年是否会加息的线索。

路透调查显示，英国央行今年升息的可能性已升高，但普遍看法仍是2015年初前料不会升息。

英镑兑美元 设法自两个月低位1.6757升至1.6811，但市场对央行将给出明确政策指引的预期很低。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3367 1.3369 -0.01 -2.75 1.3745

美元/日圆 102.29 102.25 +0.04 -2.86 105.30

欧元/日圆 136.73 136.70 +0.02 -5.53 144.73

美元/瑞郎 0.9073 0.9075 -0.02 +1.62 0.8928

英镑/美元 1.6807 1.6812 -0.03 +1.52 1.6556

美元/加元 1.0924 1.0923 +0.01 +2.86 1.0620

澳元/美元 0.9266 0.9264 +0.02 +3.96 0.8913

新西兰元/美元 0.8428 0.8433 -0.06 +2.71 0.8206

澳元/日圆 94.780 94.720 +0.06 +0.99 93.850

新西兰元/日圆 86.210 86.230 -0.02 -0.23 86.410

英镑/日圆 171.92 171.90 +0.01 -1.38 174.33

澳元/新西兰元 1.0986 1.0979 +0.06 +1.27 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价