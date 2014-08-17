更新版 1-《全球汇市》美元走软，日圆和瑞郎因俄乌关系再趋紧张而上涨

* 乌克兰紧张局势推高日圆和瑞郎

* 美元指数回落，受累于疲弱的美国经济数据

* 关注下周美联储 (新增文末表格)

路透纽约8月15日 - 美元周五走低，因本周美国经济数据普遍疲弱，以及乌克兰紧张局势加剧，推低美国公债收益率。

投资者抛售美元兑避险的日圆和瑞郎。

日圆和瑞郎兑多数货币走强，之前乌克兰政府表示，在夜间战斗中摧毁了部分俄罗斯装甲车队。俄罗斯予以否认，称没有俄军越境进入乌克兰，称乌克兰的报导是“某种幻想”。

瑞郎兑欧元触及19个月高位，兑美元升至三周峰值。日圆兑美元转跌为升。

“乌克兰消息公布后，市场上的风险交易消失无踪，”Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示，“我们看到投资者利用日圆和瑞郎避险。”

日圆和瑞郎通常会在全球局势紧张时受益，因这两种货币的流动性很高。美元也是避险货币之一，但近期，投资者在金融或地缘政治局势紧张的情况下买入美元兑新兴市场货币。

美国公债收益率大幅走低，因担忧俄乌冲突，这对美元不利。指标10年期美国公债收益率 跌至去年6月来最低。尾盘报2.35%，周四尾盘报2.40%。

纽约尾盘，美元兑日圆 跌0.1%，报102.33日圆，盘中触及逾一周高位。

欧元兑瑞郎 盘中跌至去年1月来最低。尾盘报1.2093瑞郎，日内下跌0.2%。美元兑瑞郎 也挫至三周低位，尾盘下跌0.4%，报0.9028瑞郎。

美元兑欧元 也走低，回落0.2%，报1.3393美元。

美元的普跌之势拖累美元指数 下跌0.2%，报81.44。

本周出炉的美国经济数据多数疲弱，其中包括零售销售、初请失业金人口以及消费者信心数据，这也重压美元。

“市场认为，数据疲弱将促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在可预见的未来保持低利率路径，”Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示。

下周三公布的美联储最新会议记录，以及周四开始举行的为期三天的全球央行总裁会议将是下周市场关注的焦点。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3398 1.3362 +0.27 -2.52 1.3745

美元/日圆 102.34 102.43 -0.09 -2.81 105.30

欧元/日圆 137.12 136.91 +0.15 -5.19 144.63

美元/瑞郎 0.9023 0.9065 -0.46 +1.06 0.8928

英镑/美元 1.6694 1.6685 +0.05 +0.83 1.6556

美元/加元 1.0893 1.0899 -0.06 +2.57 1.0620

澳元/美元 0.9316 0.9317 -0.01 +4.52 0.8913

欧元/瑞郎 1.2098 1.2116 -0.15 -1.41 1.2271

欧元/英镑 0.8031 0.8007 +0.30 -3.21 0.8297

新西兰元/美元 0.8482 0.8492 -0.12 +3.36 0.8206

美元/挪威克朗 6.1319 6.1576 -0.42 +1.08 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2173 8.2290 -0.14 -1.46 8.3387

美元/瑞典克朗 6.8363 6.8590 -0.33 +6.21 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.1603 9.1677 -0.08 +3.54 8.8474