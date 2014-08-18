《全球汇市》美元走强，因俄乌担忧缓解且楼市数据向好

* 在俄罗斯、德国、法国和乌克兰周日举行会谈后，美元走强

* 美国楼市数据正面，支撑美元

* 英镑上扬，受助于英国央行总裁卡尼的讲话

* 关注美联储会议记录和全球央行总裁会议

路透纽约8月18日 - 美元兑一篮子主要货币周一走强，因乌克兰紧张局势升级的风险看似减弱，且美国楼市数据正面，支撑美元。

在俄罗斯、德国、法国和乌克兰周日举行会谈后，市场认为俄乌间的紧张局势有所降温。俄罗斯称，有关运送人道援助物资进入乌克兰的车队的所有问题已经获得解决，但关于停火，或政治解决乌克兰东部武装冲突的谈判则未取得进展。

但乌克兰局势仍十分紧张，之前，乌克兰政府指责亲俄叛军在东部城市卢甘斯克附近用火箭炮炮击运送救援物资的车队，但分离主义份子拒绝对此事负责。

“俄乌紧张局势周末并未进一步升级的事实--尽管局势并没有大的改善--已被视为正面的信号，”美银美林的汇市策略师Ian Gordon表示。

数据显示，8月美国房屋建筑商信心升至1月以来最高，这扶助支撑美元。NAHB在声明中表示，8月NAHB/富国房屋市场指数从7月的53上升至55，连续第三个月上升，且高于接受路透访问的分析师预期为53。

欧元兑美元 最新下跌0.28%，报1.33615美元。美元兑日圆 最新上扬0.19%，报102.53日圆。美元兑瑞郎 升0.47%，报0.9062瑞郎。

美元指数 最新上扬0.18%，报81.570。

英镑兑美元 最新攀升0.2%，报1.6728美元，之前英国央行总裁卡尼表示， 他不必非要等到实质薪资恢复正增长之后再升息。

“卡尼讲话所产生的影响超过了潜在价格波动所显示的程度，”TJM Brokerage外汇部门联席主管Richard Scalone表示，英镑可能继续上涨。

美国公债收益率攀升。指标10年期公债收益率 尾盘报2.39%，上周五尾盘报2.35%。

分析师关注本周三公布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)7月政策会议记录，以及全球央行总裁会议上官员们的讲话，会议将于周四开幕。市场预期美联储将继续保持温和的政策立场。

“美联储有关就业市场仍有大量闲置劳动力的看法正在逐步扭转，”美林美银的Gordon说，“联邦公开市场委员会(FOMC)的总体基调将十分谨慎。”(完)