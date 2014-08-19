《全球汇市》美元兑欧元触及九个月高位，因美国楼市数据强劲

* 美元兑主要货币走强

* 美国7月房屋开工数量激增

* 美国CPI数据符合预期

路透纽约8月19日 - 美元兑欧元周二触及九个月高位，对一篮子主要货币攀升，因美国强劲的楼市数据提振美国联邦储备理事会(FED/美联储)将提前升息的预期。

美国商务部报告称，美国7月房屋开工上升15.7%，至109.3万户，结束两个月连跌。路透调查的经济学家预计增至96.9万户。

"这在很大程度上表明，美国的经济增长继续领先世界其他国家，"Mizuho Corporate Bank的外汇策略师Sireen Harajli表示，“美联储开始升息只是时间问题。”

投资者密切关注美联储何时开始升息的迹象，交易商称，升息将吸引投资流入美国，从而提振美元。

美国劳工部周二称，7月消费者物价指数小升0.1%，6月为增长0.3%。在截至7月的一年内，CPI增幅为2.0%，6月的同比增幅为2.1%。数据与路透调查得出的经济学家的预期一致。

分析师称，数据未对美元产生任何正面影响，也不可能影响美联储的升息前景。美联储设定的通胀目标为2%，他们跟踪的通胀指标远低于CPI。

“这再次证实目前还没有通胀压力出现的迹象，”法国兴业银行的汇市策略师Sebastien Galy表示。

美国房屋开工和CPI数据公布后，欧元兑美元 触及九个月低位1.3314美元，尾盘回落0.33%，报1.3318美元。

美元兑日圆 盘中触及两周高位102.91日圆，尾盘上扬0.32%，报102.89日圆。美元兑瑞郎 尾盘上扬0.26%，报0.9088瑞郎。

美元指数 尾盘攀升0.37%，报81.880。

美国指标10年期公债收益率 尾盘报2.40%，略高于周一尾盘的2.39%。

分析师表示，尽管周二公布的楼市数据强劲，支撑鹰派倾向，但周三公布的美联储7月会议记录可能显示，美联储的政策立场仍然温和。

“美联储可能倾向于谨慎行事，”Mizuho的Harajli表示。(完)