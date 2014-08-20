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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 09:09 BJT

《全球汇市》美元持坚，因美国楼市数据强劲

"欧元看来尤为疲弱。对欧元区的投资可能停滞。我认为是时候预计欧元将跌破1.30美元了，"法国兴业银行外汇部主管Kyosuke Suzuki称。

美元兑日圆 早盘亦小升至三周高位102.97。交易商预计美元同样可能测试7月底所及三个月高位103.15日圆。

英镑也失去动能，兑美元触及四个月低位，因此前公布的数据显示英国通胀放缓幅度大于预期，从而缓解了英国央行面临的升息压力。

英镑兑美元 周二低见1.6611美元，现报1.6619。

澳元兑美元 报0.0297美元，目前为止对澳洲央行总裁再度口头打压澳元反应不大。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3316 1.3319 -0.02 -3.12 1.3745

美元/日圆 102.98 102.89 +0.09 -2.20 105.30

欧元/日圆 137.13 137.04 +0.07 -5.25 144.73

美元/瑞郎 0.9091 0.9091 +0.00 +1.83 0.8928

英镑/美元 1.6619 1.6615 +0.02 +0.38 1.6556

美元/加元 1.0938 1.0940 -0.02 +2.99 1.0620

澳元/美元 0.9298 0.9299 -0.01 +4.32 0.8913

新西兰元/美元 0.8418 0.8419 -0.01 +2.58 0.8206

澳元/日圆 95.750 95.680 +0.07 +2.02 93.850

新西兰元/日圆 86.690 86.620 +0.08 +0.32 86.410

英镑/日圆 171.14 170.96 +0.11 -1.83 174.33

澳元/新西兰元 1.1044 1.1041 +0.03 +1.81 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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