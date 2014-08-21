更新版 1-《全球汇市》美元走软，受累于叶伦讲话前的不安情绪

* 交易商对利好的美国数据置若罔闻

* 热切期待叶伦周五的讲话，重点关注就业市场

* 挪威克朗触及两个月高位 (新增文末表格)

路透纽约8月21日 - 美元周四回吐近期的部分涨幅，市场静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周五在怀俄明州举行的为期三天的全球央行总裁年度大会上的讲话，讲话可能搅动市场。

美元兑其他主要货币本周稳步走高，因美国公债收益率节节攀升，与欧元区公债收益率持续走低形成鲜明对照。

但美元指数 在纽约汇市尾盘下跌0.09%，在海外时段交易中触及11个月高位82.364。

“美元近期走势十分强劲，但今日遭遇获利了结，”BK Asset Management的董事总经理Kathy Lien表示，“市场担心叶伦讲话的立场不及联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录温和。”

周三公布的美联储的最新会议记录显示，政策委员在会上就是否应较普遍预期提前升息展开了热烈的讨论，令市场意外。

周四公布的数据显示，上周初请失业金人口降幅超预期。以及美国7月领先指标增幅强于预期。但美元对此反应冷淡。

“如果只考虑美国数据这一个因素，美元应延续涨势，”Lien说。

欧元兑美元从11个月低位反弹，因德国民间部门增长数据强于预期。欧元最新上扬0.15%，报1.3258美元，5月初逼近1.40美元。

“市场认为，美元短期内是否能进一步走强取决于美联储主席叶伦周五有关就业市场的讲话，”Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示，“如果叶伦讲话的基调更为温和，而非更为强硬，美元将更容易走软。”

在欧洲交易时段，挪威克郎 是波幅最大的货币之一，在强于预期的成长数据公布后，挪威克郎兑欧元触及两个月高位。

挪威第二季经济成长1.2%，增幅是预期的两倍，使挪威央行面临的提前升息压力加大。

挪威克朗兑美元 也大幅走强，尽管美元是过去几日最受亲睐的交投活跃的货币。美元兑挪威克郎尾盘下跌0.75%，报6.151克朗。

欧元区，8月德国民间行业连续第16个月增长，表明在第二季意外萎缩后，该国经济可能在第三季强劲扩张。

但法国的数据显示，8月制造业活动停滞，但服务业成长加速。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3281 1.3258 +0.17 -3.38 1.3745

美元/日圆 103.82 103.73 +0.09 -1.41 105.30

欧元/日圆 137.91 137.58 +0.24 -4.65 144.63

美元/瑞郎 0.9114 0.9131 -0.19 +2.08 0.8928

英镑/美元 1.6578 1.6594 -0.10 +0.13 1.6556

美元/加元 1.0941 1.0966 -0.23 +3.02 1.0620

澳元/美元 0.9297 0.9286 +0.12 +4.31 0.8913

欧元/瑞郎 1.2104 1.2113 -0.07 -1.36 1.2271

欧元/英镑 0.8010 0.7992 +0.23 -3.46 0.8297

新西兰元/美元 0.8405 0.8372 +0.39 +2.43 0.8206

美元/挪威克朗 6.1454 6.1926 -0.76 +1.30 6.0663

欧元/挪威克朗 8.1620 8.2115 -0.60 -2.12 8.3387

美元/瑞典克朗 6.8888 6.9121 -0.34 +7.02 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.1492 9.1654 -0.18 +3.41 8.8474