更新版 1-《全球汇市》欧元受空头回补带动上涨，市场聚焦欧元区银行压力测试结果

* 空头回补支撑欧元

* 欧元区压力测试结果将在周日公布

* 美联储和日本央行下周将举行货币政策会议

* 英国公布第三季GDP数据后，英镑走强 (新增汇市表格)

路透纽约10月24日 - 欧元周五上涨，投资人继续空头回补趋势，买入欧元兑美元，市场聚焦周日将出炉的欧元区主要银行压力测试结果。

尽管周五走软，但美元本周有望收高。策略师表示，周四阻碍美元升势的对纽约确诊首例感染埃博拉病毒患者的忧虑已经减轻。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周二和周三将举行货币政策会议，市场一致认为联储将结束第三套量化宽松政策购买资产计划。

了解情况的消息人士周五告知路透，有25家银行未能通过欧洲压力测试，而多达10家银行仍有资本不足。

彭博新闻率先报导了压力测试结果。汇市策略师表示，这只不过助燃了欧元空头回补。

“目前都是揣测，欧洲央行也在提醒我们这一点。凸显出可能有并没有市场已经消化的那么负面的风险。”Scotiabank首席汇市策略师Camilla Sutton表示。

欧元区130家最大的银行周四收到欧洲央行对其财务状况的最终裁定，但在周日1100GMT先不能公布。

纽约尾盘，欧元兑美元 升0.17%，报1.2666美元，从周四触及的两周低点反弹。欧元兑日圆 持平，报136.89日圆。美元兑日圆 跌0.18%，报108.05日圆。

美元指数 跌0.16%，但本周势将收高0.70%。

“美元涨势目前暂歇，我认为一个主要原因是对美联储将如何应对美元走强、以及对全球经济成长忧虑重燃的不确定性有些上升。”苏格兰皇家银行汇市策略师Brian Daingerfield表示。

投资人将研读美联储的声明，以寻找何时可能开始升息的线索，目前市场预计要到明年年底。

“美元要上涨，需要股市在美联储完全退出第三套量化宽松政策之际守住涨势。”美银美林全球利率和汇市研究部门主管David Woo表示。

其他货币中，英镑兑美元 升至1.6087美元，涨0.37%，周五公布的初步数据显示，英国经济第三季较前季成长0.7%，低于第二季0.9%的增幅，不过与分析师的预估一致。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2670 1.2644 +0.21 -7.82 1.3745

美元/日圆 108.14 108.25 -0.10 +2.70 105.30

欧元/日圆 137.04 136.89 +0.11 -5.25 144.63

美元/瑞郎 0.9518 0.9540 -0.23 +6.61 0.8928

英镑/美元 1.6088 1.6028 +0.37 -2.83 1.6556

美元/加元 1.1229 1.1228 +0.01 +5.73 1.0620

澳元/美元 0.8794 0.8760 +0.39 -1.34 0.8913

欧元/瑞郎 1.2062 1.2063 -0.01 -1.70 1.2271

欧元/英镑 0.7874 0.7886 -0.15 -5.10 0.8297

新西兰元/美元 0.7846 0.7819 +0.35 -4.39 0.8206

美元/挪威克朗 6.5945 6.5762 +0.28 +8.71 6.0663

欧元/挪威克朗 8.3570 8.3168 +0.48 +0.22 8.3387

美元/瑞典克朗 7.2503 7.2575 -0.10 +12.64 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.1863 9.1786 +0.08 +3.83 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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