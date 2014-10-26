更新版 1-《全球汇市》欧元受空头回补带动上涨，市场聚焦欧元区银行压力测试结果

台湾已公布经济指标--2017/4/17
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 空头回补支撑欧元
* 欧元区压力测试结果将在周日公布
* 美联储和日本央行下周将举行货币政策会议
* 英国公布第三季GDP数据后，英镑走强 (新增汇市表格)
路透纽约10月24日 - 欧元周五上涨，投资人继续空头回补趋势，买入欧元兑美元，市场聚焦周日将出炉的欧元区主要银行压力测试结果。
尽管周五走软，但美元本周有望收高。策略师表示，周四阻碍美元升势的对纽约确诊首例感染埃博拉病毒患者的忧虑已经减轻。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周二和周三将举行货币政策会议，市场一致认为联储将结束第三套量化宽松政策购买资产计划。
了解情况的消息人士周五告知路透，有25家银行未能通过欧洲压力测试，而多达10家银行仍有资本不足。
彭博新闻率先报导了压力测试结果。汇市策略师表示，这只不过助燃了欧元空头回补。
“目前都是揣测，欧洲央行也在提醒我们这一点。凸显出可能有并没有市场已经消化的那么负面的风险。”Scotiabank首席汇市策略师Camilla Sutton表示。
欧元区130家最大的银行周四收到欧洲央行对其财务状况的最终裁定，但在周日1100GMT先不能公布。
纽约尾盘，欧元兑美元 升0.17%，报1.2666美元，从周四触及的两周低点反弹。欧元兑日圆 持平，报136.89日圆。美元兑日圆 跌0.18%，报108.05日圆。
美元指数 跌0.16%，但本周势将收高0.70%。
“美元涨势目前暂歇，我认为一个主要原因是对美联储将如何应对美元走强、以及对全球经济成长忧虑重燃的不确定性有些上升。”苏格兰皇家银行汇市策略师Brian Daingerfield表示。
投资人将研读美联储的声明，以寻找何时可能开始升息的线索，目前市场预计要到明年年底。
“美元要上涨，需要股市在美联储完全退出第三套量化宽松政策之际守住涨势。”美银美林全球利率和汇市研究部门主管David Woo表示。
其他货币中，英镑兑美元 升至1.6087美元，涨0.37%，周五公布的初步数据显示，英国经济第三季较前季成长0.7%，低于第二季0.9%的增幅，不过与分析师的预估一致。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2670 1.2644 +0.21 -7.82 1.3745
美元/日圆 108.14 108.25 -0.10 +2.70 105.30
欧元/日圆 137.04 136.89 +0.11 -5.25 144.63
美元/瑞郎 0.9518 0.9540 -0.23 +6.61 0.8928
英镑/美元 1.6088 1.6028 +0.37 -2.83 1.6556
美元/加元 1.1229 1.1228 +0.01 +5.73 1.0620
澳元/美元 0.8794 0.8760 +0.39 -1.34 0.8913
欧元/瑞郎 1.2062 1.2063 -0.01 -1.70 1.2271
欧元/英镑 0.7874 0.7886 -0.15 -5.10 0.8297
新西兰元/美元 0.7846 0.7819 +0.35 -4.39 0.8206
美元/挪威克朗 6.5945 6.5762 +0.28 +8.71 6.0663
欧元/挪威克朗 8.3570 8.3168 +0.48 +0.22 8.3387
美元/瑞典克朗 7.2503 7.2575 -0.10 +12.64 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.1863 9.1786 +0.08 +3.83 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透台北4月17日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单4,018.50亿台币。 --104甲7期2息6.375亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共3兆(万亿)505.7亿台币： 4/18 2,079.50亿台币 4/19 1,224.50亿台币 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/2
* 短率持稳低位 * 银行资金偏松急寻去化管道 * 短票利率低位交投比重增加 * RP利率大致持平不变 记者 詹静宜 路透台北4月14日 - 台湾银行间短率周五持稳低位区间。资金调度人士表示，即将迈入 下旬，银行间资金水位越垫越高，资金满满急寻有效去化管道，让短率交投略见缓跌压力； 下周关注台湾央行在美国公布半年度汇率操纵观察名单后对双率操作的态度。 他们表示，今日有大行再度微降票券商一周拆款利率1个基点，其他银行与票券商承作 一周拆款利率也趋跌至0.32-0.34%，凸显目前资金情势较显宽裕，银行间资金去化压力偏大 。 〞今天都没人来要钱，好可怜，钱都销不出去。〞一位资金拆出方银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，今日的资金需求仍旧疲弱，成交以到期续作为主，经本周 短率向下调整后，料续跌空间将趋缓且有限。 本地时间17:39 今日报价 上日收盘 台币兑美元