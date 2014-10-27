《全球汇市》欧元持坚，欧洲央行压力测试结果向好

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2683 1.2670 +0.10 -7.73 1.3745
美元/日圆 108.09 108.14 -0.05 +2.65 105.30
欧元/日圆 137.09 137.01 +0.06 -5.28 144.73
美元/瑞郎 0.9510 0.9518 -0.08 +6.52 0.8928
英镑/美元 1.6090 1.6088 +0.01 -2.81 1.6556
美元/加元 1.1231 1.1229 +0.02 +5.75 1.0620
澳元/美元 0.8809 0.8794 +0.17 -1.17 0.8913
新西兰元/美元 0.7846 0.7846 +0.00 -4.39 0.8206
澳元/日圆 95.220 95.100 +0.13 +1.46 93.850
新西兰元/日圆 84.810 84.850 -0.05 -1.85 86.410
英镑/日圆 173.92 173.98 -0.03 -0.24 174.33
澳元/新西兰元 1.1219 1.1184 +0.31 +3.42 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王颖/陈宗琦/许娜/王丽鑫；审校 戴素萍/张涛/张荻)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(