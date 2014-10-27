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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 08:41 BJT

《全球汇市》欧元持坚，欧洲央行压力测试结果向好

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2683 1.2670 +0.10 -7.73 1.3745

美元/日圆 108.09 108.14 -0.05 +2.65 105.30

欧元/日圆 137.09 137.01 +0.06 -5.28 144.73

美元/瑞郎 0.9510 0.9518 -0.08 +6.52 0.8928

英镑/美元 1.6090 1.6088 +0.01 -2.81 1.6556

美元/加元 1.1231 1.1229 +0.02 +5.75 1.0620

澳元/美元 0.8809 0.8794 +0.17 -1.17 0.8913

新西兰元/美元 0.7846 0.7846 +0.00 -4.39 0.8206

澳元/日圆 95.220 95.100 +0.13 +1.46 93.850

新西兰元/日圆 84.810 84.850 -0.05 -1.85 86.410

英镑/日圆 173.92 173.98 -0.03 -0.24 174.33

澳元/新西兰元 1.1219 1.1184 +0.31 +3.42 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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