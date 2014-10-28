《全球汇市》瑞典克朗兑美元与欧元下跌，瑞典央行意外施行零利率

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
在美国通胀疲弱、欧洲经济蹒跚及美元不断升值的情况下，本次会议的一大看点是，美联储官员会在多大程度上承认其展望面临风险。他们的展望是美国经济复苏将持续走强，允许他们明年中左右升息。
“随着结束购债几成定局，市场对于利率走向的猜测再度盛行起来,”IG的市场分析师Evan Lucas说。
美元兑日圆 上涨0.1%至107.95，距离周一所及的近三周高位108.38不远。
美元兑欧元持稳。欧元兑美元 最新报1.2705美元，脱离周一低点1.2665。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2687 1.2697 -0.08 -7.70 1.3745
美元/日圆 107.96 107.81 +0.14 +2.53 105.30
欧元/日圆 136.96 136.87 +0.07 -5.30 144.63
美元/瑞郎 0.9506 0.9493 +0.14 +6.47 0.8928
英镑/美元 1.6094 1.6120 -0.16 -2.79 1.6556
美元/加元 1.1233 1.1244 -0.10 +5.77 1.0620
澳元/美元 0.8821 0.8801 +0.23 -1.03 0.8913
新西兰元/美元 0.7887 0.7892 -0.06 -3.89 0.8206
欧元/瑞郎 1.2062 1.2056 +0.05 -1.70 1.2271
欧元/英镑 0.7880 0.7877 +0.04 -5.03 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.3320 9.2705 +0.66 +5.48 8.8474
美元/挪威克朗 6.6091 6.5952 +0.21 +8.95 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/朱晓军/艾茂林/杜明霞；审校 张明钧/高琦/于春红)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。