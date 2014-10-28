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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 17:36 BJT

《全球汇市》瑞典克朗兑美元与欧元下跌，瑞典央行意外施行零利率

在美国通胀疲弱、欧洲经济蹒跚及美元不断升值的情况下，本次会议的一大看点是，美联储官员会在多大程度上承认其展望面临风险。他们的展望是美国经济复苏将持续走强，允许他们明年中左右升息。

“随着结束购债几成定局，市场对于利率走向的猜测再度盛行起来,”IG的市场分析师Evan Lucas说。

美元兑日圆 上涨0.1%至107.95，距离周一所及的近三周高位108.38不远。

美元兑欧元持稳。欧元兑美元 最新报1.2705美元，脱离周一低点1.2665。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2687 1.2697 -0.08 -7.70 1.3745

美元/日圆 107.96 107.81 +0.14 +2.53 105.30

欧元/日圆 136.96 136.87 +0.07 -5.30 144.63

美元/瑞郎 0.9506 0.9493 +0.14 +6.47 0.8928

英镑/美元 1.6094 1.6120 -0.16 -2.79 1.6556

美元/加元 1.1233 1.1244 -0.10 +5.77 1.0620

澳元/美元 0.8821 0.8801 +0.23 -1.03 0.8913

新西兰元/美元 0.7887 0.7892 -0.06 -3.89 0.8206

欧元/瑞郎 1.2062 1.2056 +0.05 -1.70 1.2271

欧元/英镑 0.7880 0.7877 +0.04 -5.03 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.3320 9.2705 +0.66 +5.48 8.8474

美元/挪威克朗 6.6091 6.5952 +0.21 +8.95 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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