《全球汇市》美国数据疲弱拖累美元走软，市场静待美联储政策声明

美国热股：卡特彼勒第一季营收增长3.8%，股价盘初急升7%
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
* 美元走软，因美国耐久财和楼市数据意外疲弱
* 分析师预计周三公布的美联储政策声明的立场温和
* 瑞典克朗兑美元触及四年低位
* 英镑缩减涨幅，因英国央行副总裁发布立场温和的讲话
路透纽约10月28日 - 美元周二走软，因美国耐久财订单以及房价数据令投资者失望，引发对经济状况的担忧。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日开始为期两天的会议，市场等待周三公布的政策声明。
美元兑多数主要货币走软，但兑瑞典克朗走强，之前瑞典央行采取了零利率政策，以抗击通缩，投资者倍感意外。瑞典克朗兑美元 盘中跌至四年低位。
鉴于近期有迹象显示美国企业活动放缓，且通胀低于美联储设定的2%目标，分析师和交易商广泛预计，联储可能暗示将保持低利率直至2015年中，但可能会在会上结束第三轮量化宽松计划。
美国联邦公开市场委员会(FOMC)按计划将在周三1800 GMT公布政策声明。
“很显然，数据不及预期，但市场并未大幅回落，他们在等待FOMC会议结束后公布的声明，”DailyFX的量化分析师David Rodriguez表示。
美国商务部周二公布，9月耐久财(耐用品)订单较前月下降1.3%，远逊于市场预估的成长0.5%，扣除飞机的非国防资本财订单较前月下降1.7%，创下2014年1月以来最大降幅，而市场预估为成长0.6%。
楼市方面，标准普尔/Case Shiller的20个大都会地区房价指数经季节调整后于8月同比上涨5.6%，涨幅创下2012年11月以来最低。路透调查分析师的预估为增长5.8%。
美元跌幅受限，因美国经济谘商会公布，10月美国消费者信心指数上升至2007年10月来最高水平。 部分分析师将消费者信心指数视为消费者支出的先行指标。
美元指数 尾盘回落0.1%，报85.40，盘中触及四日以来最低。
受美国数据拖累，美元兑日圆 一度转升为跌，但之后恢复稍早的多数升幅，尾盘上扬0.2%，报108.02日圆，距离周一触及的近三周高位108.38日圆不远。
美元兑欧元走软，欧元 尾盘上扬0.3%，报1.2737美元。
另外，美元兑瑞典克朗 盘中触及2010年9月以来最高7.3824克朗。尾盘上扬0.5%，报7.3320克朗。
在下午的交易中，英镑兑美元回吐早盘的涨幅，因英国央行副总裁康利夫称可在较最初设想更长时间内维持低利率。
英镑兑美元 上扬0.08%，报1.6133美元。
康利夫的讲话“加剧了对全球成长的担忧，这是影响汇市的最主要的因素，可能促使英国央行和美联储推迟收紧政策，”BK Asset Management的董事总经理Kathy Lien表示。(完)
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡4月25日 - 燃料油裂解价差周二小升至六周高位，受原油 价格低迷提振。380-cst燃料油现货升水小升，因浮现来自中石油的买兴 。 180-cst燃料油5月裂解价差 向六周新高小幅攀升，因 原油价格依旧低迷。 180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差 较前一日上涨0 .15美元至每桶负3.42美元，较布兰特原油的裂解价差 则 跌至负4.84美元，较周一上涨0.21美元。 韩国的SK Energy称，预计汽油需求强劲，会在当前季度支持亚洲的 炼化利润率。 该公司表示，另外中国独立炼厂的运营限制，以及中国成品油出口配 额减少，也可能会支持成品油炼化利润率。 普氏窗口报告有11艘、总计22万吨380-cst燃料油船货成交，大部分 集中在窗口的中后期。 中石油买走了其中的九艘，是主要的买家。中航油和Coastal各买入 一艘。 而卖家