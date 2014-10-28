更新版1-《全球汇市》美国数据疲弱拖累美元走软，市场静待美联储政策声明

(新增文末表格)

* 美元走软，因美国耐久财和楼市数据意外疲弱

* 分析师预计周三公布的美联储政策声明的立场温和

* 瑞典克朗兑美元触及四年低位

* 英镑缩减涨幅，因英国央行副总裁发布立场温和的讲话

路透纽约10月28日 - 美元周二走软，因美国耐久财订单以及房价数据令投资者失望，引发对经济状况的担忧。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日开始为期两天的会议，市场等待周三公布的政策声明。

美元兑多数主要货币走软，但兑瑞典克朗走强，之前瑞典央行采取了零利率政策，以抗击通缩，投资者倍感意外。瑞典克朗兑美元 盘中跌至四年低位。

鉴于近期有迹象显示美国企业活动放缓，且通胀低于美联储设定的2%目标，分析师和交易商广泛预计，联储可能暗示将保持低利率直至2015年中，但可能会在会上结束第三轮量化宽松计划。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)按计划将在周三1800 GMT公布政策声明。

“很显然，数据不及预期，但市场变动不大，在等待FOMC会议结束后公布的声明，”DailyFX的量化分析师David Rodriguez表示。

美国商务部周二公布，9月耐久财(耐用品)订单较前月下降1.3%，远逊于市场预估的成长0.5%，扣除飞机的非国防资本财订单较前月下降1.7%，创下2014年1月以来最大降幅，而市场预估为成长0.6%。

楼市方面，标准普尔/Case Shiller的20个大都会地区房价指数经季节调整后较上月下滑0.1%，路透调查分析师预估为上涨0.1%。

美元跌幅受限，因美国经济谘商会公布，10月美国消费者信心指数上升至2007年10月来最高水平。 部分分析师将消费者信心指数视为消费者支出的先行指标。

美元指数 尾盘回落0.1%，报85.40，盘中触及四日以来最低。

受美国数据拖累，美元兑日圆 一度转升为跌，但之后恢复稍早的多数升幅，尾盘上扬0.2%，报108.02日圆，距离周一触及的近三周高位108.38日圆不远。

美元兑欧元走软，欧元 尾盘上扬0.3%，报1.2737美元。

另外，美元兑瑞典克朗 盘中触及2010年9月以来最高7.3824克朗。尾盘上扬0.5%，报7.3320克朗。

在下午的交易中，英镑兑美元回吐早盘的涨幅，因英国央行副总裁康利夫称可在较最初设想更长时间内维持低利率。

英镑兑美元 上扬0.08%，报1.6133美元。

康利夫的讲话“加剧了对全球成长的担忧。这种担忧可能促使英国央行和美联储推迟收紧政策，”BK Asset Management的董事总经理Kathy Lien表示。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2734 1.2697 +0.29 -7.36 1.3745

美元/日圆 108.14 107.81 +0.31 +2.70 105.30

欧元/日圆 137.71 136.87 +0.61 -4.78 144.63

美元/瑞郎 0.9471 0.9493 -0.23 +6.08 0.8928

英镑/美元 1.6130 1.6120 +0.06 -2.57 1.6556

美元/加元 1.1164 1.1244 -0.71 +5.12 1.0620

澳元/美元 0.8854 0.8801 +0.60 -0.66 0.8913

欧元/瑞郎 1.2061 1.2056 +0.04 -1.71 1.2271

欧元/英镑 0.7892 0.7877 +0.19 -4.88 0.8297

新西兰元/美元 0.7918 0.7892 +0.33 -3.51 0.8206

美元/挪威克朗 6.6089 6.5952 +0.21 +8.94 6.0663

欧元/挪威克朗 8.4180 8.3755 +0.51 +0.95 8.3387

美元/瑞典克朗 7.3343 7.2969 +0.51 +13.95 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.3386 9.2705 +0.73 +5.55 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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