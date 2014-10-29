《全球汇市》美元持稳，投资人预期美联储重申审慎看待升息立场

瑞典央行周二调降指标利率至零，并表示将把收紧政策的时间推迟到2016年中，以果断的举措抗击通缩风险。。

受此提振，欧元和美元兑瑞典克朗周二双双跳升至四年高位，分别升至9.3912克朗 ，以及7.3824克朗 。随后在9.3490和7.3454持稳。

“我们认为，瑞典央行温和的前瞻性指引已令瑞典克朗与欧元、瑞士法郎、日圆一起成为汇市中的融资货币，”法国巴黎银行分析师在客户报告中称。“我们预计，在冒险意愿良好且改善之际，瑞典克朗表现将逊于收益率较高的货币。”

欧元兑美元 持稳于1.2735美元，接近周二触及的一周高位1.2765。交易商称1.2700-25区域有大量期权到期，可能在短期内令欧元限于区间交投。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2730 1.2734 -0.03 -7.38 1.3745

美元/日圆 108.04 108.14 -0.09 +2.60 105.30

欧元/日圆 137.54 137.71 -0.12 -4.90 144.63

美元/瑞郎 0.9470 0.9471 -0.01 +6.07 0.8928

英镑/美元 1.6133 1.6130 +0.02 -2.55 1.6556

美元/加元 1.1162 1.1164 -0.02 +5.10 1.0620

澳元/美元 0.8875 0.8854 +0.24 -0.43 0.8913

新西兰元/美元 0.7936 0.7918 +0.23 -3.29 0.8206

欧元/瑞郎 1.2057 1.2061 -0.03 -1.74 1.2271

欧元/英镑 0.7890 0.7892 -0.03 -4.91 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.3613 9.3386 +0.24 +5.81 8.8474

美元/挪威克朗 6.6550 6.6089 +0.70 +9.70 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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