《全球汇市》美元在三周半高点，德国CPI数据将左右欧元走势

“在通胀方面，欧元疲弱及其对通胀的影响已经大幅削弱，因商品价格大跌，”摩根士丹利在报告中说。摩根士丹利分析师称，如果德国通胀低于预期，欧元可能更加承压。
欧元区周五将公布10月通胀数据，同比升幅料从9月的0.3%升至0.4%。欧洲央行今年多数时间一直在对抗低通胀，并且已降息至接近零水准，并口头打压欧元以抵御通缩。
新西兰元下跌，此前新西兰央行一如预期维持利率不变，并发表较为温和的声明。
新西兰元兑美元 从央行公布声明之前的0.7820美元左右，跌至约0.7770美元，最新报0.7785，日内跌0.2%。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2577 1.2631 -0.43 -8.50 1.3745
美元/日圆 109.15 108.88 +0.25 +3.66 105.30
欧元/日圆 137.26 137.55 -0.21 -5.10 144.63
美元/瑞郎 0.9587 0.9549 +0.40 +7.38 0.8928
英镑/美元 1.5975 1.6009 -0.21 -3.51 1.6556
美元/加元 1.1198 1.1178 +0.18 +5.44 1.0620
澳元/美元 0.8778 0.8797 -0.22 -1.51 0.8913
新西兰元/美元 0.7800 0.7800 +0.00 -4.95 0.8206
欧元/瑞郎 1.2058 1.2060 -0.02 -1.74 1.2271
欧元/英镑 0.7869 0.7886 -0.22 -5.16 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2873 9.3067 -0.21 +4.97 8.8474
美元/挪威克朗 6.7221 6.7068 +0.23 +10.81 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 洪曦/王洋/张明钧/杜明霞；审校 艾茂林/龚芳/李婷仪/张明钧)