《全球汇市》美元上涨，受美国经济成长数据及美联储声明基调更为强硬提振

《汇市简讯》欧洲盘初：特朗普税改计划将公布，风险偏好升温
* 日股日经指数上涨近1%，中国股市沪综指上涨0.38%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.55%，美国原油期货下滑0.06%，美国10年期公债收益率报2.3395%
* 美国第三季GDP增长3.5%，高于预估
* 美元升至三周半高位后回软
* 德国通胀数据对欧元不利
路透纽约10月30日 - 美元周四延续近期升势升至三周半高位，受到意外强劲的美国第三季经济成长数据以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明基调更为强硬提振。
美国商务部周四稍早公布，第三季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长3.5%，高于预估的增长3.0%。
数据支持了周三美联储对美国经济的积极看法，并带动了美元的买盘动能。美元贸易加权指数自7月已经大涨超过8%。
不过随着市场深入研究该数据，美元的升势很快消退。
“我们看到消费者支出的读数远低于预期。我们还看到进口减少，尽管这确实带动了GDP中的净贸易额，但也显示第三季国内需求可能逊于之前几季，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esnier表示。
“不过鉴于昨日美联储的声明以及美元升势动能可观的事实，我认为市场会忽视报告中的一些细节，而仅继续认为美国经济稳健成长，且成长速度肯定快于多数其他主要国家，”他称。
美元指数 升至三周半高位86.491，之后回落至86.158，当日升0.24%。
周三美联储发布的声明强调了美国经济复苏大致仍在正轨，就业市场不断改善。声明还宣布结束量化宽松政策购债刺激计划。
在欧洲经济前景低迷的背景下，欧元兑美元 跌至三周半低点1.2546美元，之后回升至1.2606美元，跌0.19%。
美元兑日圆 触及三周半高位109.46日圆，之后降至109.22日圆，当日升0.31%。
日本央行周五将开会，欧洲央行下次货币政策会议将在11月6日。
德国公布，10月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上扬0.7%，低于预估，且为5月来最低。数据公布后，市场对欧洲去通胀的担忧加重。
这令美国经济不断增强、市场利率处于上升趋势，而预计欧洲将进一步放宽政策的对比愈发强烈。最终这会对欧元不利。
“我们认为美元正处于多年牛市的中部，在美联储结束量化宽松政策后，相对较紧的货币政策以及美元流动性状况应能促进美元升势，”道明证券周四在给客户的报告中写道。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
* 日股日经指数上涨近1%，中国股市沪综指上涨0.38%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.55%，美国原油期货下滑0.06%，美国10年期公债收益率报2.3395%
* 外资涌入资金水位难降，央行接连出招试图舒缓 * 短钱难以去化，182天期国库券得标利率低于预期 * 发票量过少，短票成交利率趋跌 记者 董永年 路透台北4月26日 - 台湾银行间短率周三向区间低位靠拢。资金调度人士表示，外资持续涌入令货币市场资金水位不断升高，纵然央行宣布增发364天期存单也无法有效纾缓，此令中午标售的182天期国库券决标贴现率低于预期。 他们指出，本月票券商等拆入方的资金缺口小，再加上没有特殊紧缩因子，本就预估是相对宽松的月份；只是海外热钱持续汇入令银行资金满手，为让过剩的流动性有个去路，央行近期接连推出七天期定存单、增发364天期存单，但短期效果有限。 〞钱就是一直进来，但又放不出去。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则认为，外资还是一直汇入，市场又缺乏资金需求，短率缓步下跌的走势可能暂时不会改变。 一大型票券商交易员表示，今日是本周资金缺口最小的一天，在多钱的环境下，月底通常难以见到短率上扬机会，因为落点早已分散，缺口不会集中在特定时
现代汽车周三公布，第一季净利为1.33万亿韩元(11.8亿美元)。汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预估净利为1.25万亿韩元。