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亚洲 | 2014年 10月 31日 星期五 05:07 BJT

《全球汇市》美元上涨，受美国经济成长数据及美联储声明基调更为强硬提振

* 美国第三季GDP增长3.5%，高于预估

* 美元升至三周半高位后回软

* 德国通胀数据对欧元不利

路透纽约10月30日 - 美元周四延续近期升势升至三周半高位，受到意外强劲的美国第三季经济成长数据以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明基调更为强硬提振。

美国商务部周四稍早公布，第三季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长3.5%，高于预估的增长3.0%。

数据支持了周三美联储对美国经济的积极看法，并带动了美元的买盘动能。美元贸易加权指数自7月已经大涨超过8%。

不过随着市场深入研究该数据，美元的升势很快消退。

“我们看到消费者支出的读数远低于预期。我们还看到进口减少，尽管这确实带动了GDP中的净贸易额，但也显示第三季国内需求可能逊于之前几季，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esnier表示。

“不过鉴于昨日美联储的声明以及美元升势动能可观的事实，我认为市场会忽视报告中的一些细节，而仅继续认为美国经济稳健成长，且成长速度肯定快于多数其他主要国家，”他称。

美元指数 升至三周半高位86.491，之后回落至86.158，当日升0.24%。

周三美联储发布的声明强调了美国经济复苏大致仍在正轨，就业市场不断改善。声明还宣布结束量化宽松政策购债刺激计划。

在欧洲经济前景低迷的背景下，欧元兑美元 跌至三周半低点1.2546美元，之后回升至1.2606美元，跌0.19%。

美元兑日圆 触及三周半高位109.46日圆，之后降至109.22日圆，当日升0.31%。

日本央行周五将开会，欧洲央行下次货币政策会议将在11月6日。

德国公布，10月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上扬0.7%，低于预估，且为5月来最低。数据公布后，市场对欧洲去通胀的担忧加重。

这令美国经济不断增强、市场利率处于上升趋势，而预计欧洲将进一步放宽政策的对比愈发强烈。最终这会对欧元不利。

“我们认为美元正处于多年牛市的中部，在美联储结束量化宽松政策后，相对较紧的货币政策以及美元流动性状况应能促进美元升势，”道明证券周四在给客户的报告中写道。(完)

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(编译 李军; 审校 母红)
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