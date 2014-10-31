更正-《全球汇市》日圆兑美元跌至七年低位，此前日本央行意外宽松政策

(更正：因译文有误，内文第一段应改为日本央行意外“进一步放松政策”，非“降息”)

路透东京10月31日 - 日圆兑美元周五跌至近七年来最低，日本央行意外进一步放松政策让市场措手不及，因越来越多的迹象显示其通胀目标恐将落空。

美元兑日圆 飙升逾1%，至2008年1月以来最高水平110.67日圆，此前日本央行决定加快扩大基础货币的速度，至每年80万亿(兆)日圆(7,245亿美元)。央行之前的目标为每年增加60-70万亿日圆。

“日本央行可能认为，要到2016/17财年才能实现2%的通胀目标，因此希望以今天的举措拉近与目标的差距，”RBS证券日本首席经济分析师西冈纯子称。

虽有一小部分市场参与者预期到日本央行放松政策，但多数人原本都认为至少要等几个月之后才会有进一步放松政策的行动。

“我在处理一些月底文件时，有人喊道央行放松政策了。我看了下屏幕，美元兑日圆汇率已涨疯了，”一欧美系银行的交易员表示。

另外，消息人士周五表示，负责监管日本政府退休金投资基金(GPIF)的政府委员会批准了该基金的投资配比调整计划，将日股投资配比由目前的12%上调至25%。 这给日圆带来了更大压力。

美元指数 一度涨至86.524，为10月6日以来新高，因美国周四公布强劲经济成长数据，给美元带来提振。

随着美元走强，欧元兑美元 下跌0.2%，报1.2582美元；澳元兑美元 亦下跌0.4%，报0.8800美元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2572 1.2612 -0.32 -8.53 1.3745

美元/日圆 110.88 109.20 +1.54 +5.30 105.30

欧元/日圆 139.40 137.72 +1.22 -3.68 144.73

美元/瑞郎 0.9592 0.9559 +0.35 +7.44 0.8928

英镑/美元 1.5979 1.5998 -0.12 -3.49 1.6556

美元/加元 1.1204 1.1185 +0.17 +5.50 1.0620

澳元/美元 0.8795 0.8829 -0.39 -1.32 0.8913

新西兰元/美元 0.7830 0.7842 -0.15 -4.58 0.8206

澳元/日圆 97.520 96.410 +1.15 +3.91 93.850

新西兰元/日圆 86.820 85.630 +1.39 +0.47 86.410

英镑/日圆 177.18 174.70 +1.42 +1.63 174.33

澳元/新西兰元 1.1228 1.1244 -0.14 +3.50 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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