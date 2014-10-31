《全球汇市》日本央行进一步放宽政策重创日圆，日圆兑美元挫至近七年低点

* 日本央行放宽政策和美联储声明的强硬基调提振美元

* 欧元兑美元走势挣扎，欧元区通胀符合预期

* 美元指数触及四年高位

路透纽约10月31日 - 日圆兑美元周五挫至近七年低点，势将录得18个月内表现最差的一天，此前日本央行进一步大举放宽货币政策，震惊金融市场。

除了日本央行决定扩大本已庞大的刺激性货币政策外，日本政府退休金基金宣布将增持海外和本国股票也令日圆卖压加重。

日本目标扭转数十年的通缩和经济成长低于均值的局面。

尽管投资人原本预计日本央行会放宽一些政策，但多数投资人认为还要几个月才会动真格的，因尽管数据疲弱，但日本央行总裁黑田东彦表达了对日本经济前景的乐观看法。

美元兑日圆 一度劲扬3%，至112.47日圆，为2007年12月31日来最高。纽约尾盘，美元升2.77%，报11.22日圆，为去年4月来最大单日升幅。本周美元兑日圆大涨3.77%。

Eurasia Group分析师表示，“如果日圆贬值大幅加快，快要跌穿120日圆，那么日本政府可能干预，提供支撑。”

**美元获得全方位的支持**

美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周发布的政策声明基调强硬，而日本的货币政策走向恰恰相反。本周结束购债计划的美联储对经济的评论令其会较预期提前升息的预期升温。

Brown Brothers Harriman汇市策略师Win Thin表示，有两个因素提振美元。

“一方面，美国数据强劲，且美联储有望在明年升息，”他指出，“另一方面，日本央行积极放宽政策，且预期由于欧元区经济数据疲弱，欧洲央行也将不得不采取更多行动，这会拖累欧元/美元下滑。”

在欧元区经济数据不断恶化的情况下，欧洲央行对打开货币政策阀门一直犹豫不决。周五公布的数据显示10月欧元区通胀为0.4%，这降低了欧洲央行将在下周会议上放开政策的预期。

欧元兑美元 触及26个月低点1.2484美元，之后收报1.2533美元附近，当日跌0.62%，本周下挫1.07%。欧元兑日圆大涨2.11%，报140.61日圆，盘中触及140.70日圆的六周高位。

美元指数 触及四年高位87.133，之后缩减涨幅，尾盘报86.89，升0.86%。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价