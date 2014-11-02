重温稿-更新版 1-《全球汇市》日本央行进一步放宽政策重创日圆，日圆兑美元挫至近七年低点

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 日本央行放宽政策和美联储声明的强硬基调提振美元
* 欧元兑美元走势挣扎，欧元区通胀符合预期
* 美元指数触及四年高位
路透纽约10月31日 - 日圆兑美元周五挫至近七年低点，势将录得18个月内单日最差表现，此前日本央行进一步大举放宽货币政策，震惊金融市场。
除了日本央行决定扩大本已庞大的刺激性货币政策外，日本政府退休金基金宣布将增持海外和本国股票也令日圆卖压加重。
日本的目标是扭转数十年的通缩和经济成长低于均值的局面。
尽管投资人原本预计日本央行会放宽一些政策，但多数投资人认为还要过几个月才会动真格的，因尽管数据疲弱，但日本央行总裁黑田东彦表达了对日本经济前景的乐观看法。
美元兑日圆 一度劲扬3%，至112.47日圆，为2007年12月31日来最高。纽约尾盘，美元升2.77%，报11.22日圆，为去年4月来最大单日升幅。本周美元兑日圆大涨3.77%。
Eurasia Group分析师表示，“如果日圆贬值大幅加快，快要跌穿120日圆，那么日本政府可能干预，提供支撑。”
**美元获得全方位的支持**
美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周发布的政策声明基调强硬，而日本的货币政策走向恰恰相反。本周结束购债计划的美联储对经济的评论令其会较预期提前升息的预期升温。
Brown Brothers Harriman汇市策略师Win Thin表示，有两个因素提振美元。
“一方面，美国数据强劲，且美联储有望在明年升息，”他指出，“另一方面，日本央行积极放宽政策，且预期由于欧元区经济数据疲弱，欧洲央行也将不得不采取更多行动，这会拖累欧元/美元下滑。”
在欧元区经济数据不断恶化的情况下，欧洲央行对打开货币政策阀门一直犹豫不决。周五公布的数据显示10月欧元区通胀率为0.4%，这降低了欧洲央行将在下周会议上放开政策的预期。
欧元兑美元 触及26个月低点1.2484美元，之后收报1.2533美元附近，当日跌0.62%，本周下挫1.07%。欧元兑日圆大涨2.11%，报140.61日圆，盘中触及140.70日圆的六周高位。
美元指数 触及四年高位87.133，之后缩减涨幅，尾盘报86.89，升0.86%。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2524 1.2612 -0.70 -8.88 1.3745
美元/日圆 112.30 109.20 +2.84 +6.65 105.30
欧元/日圆 140.64 137.71 +2.13 -2.76 144.63
美元/瑞郎 0.9628 0.9559 +0.72 +7.84 0.8928
英镑/美元 1.5995 1.5998 -0.02 -3.39 1.6556
美元/加元 1.1265 1.1185 +0.72 +6.07 1.0620
澳元/美元 0.8794 0.8829 -0.40 -1.34 0.8913
欧元/瑞郎 1.2053 1.2056 -0.02 -1.78 1.2271
欧元/英镑 0.7832 0.7881 -0.62 -5.60 0.8297
新西兰元/美元 0.7780 0.7842 -0.79 -5.19 0.8206
美元/挪威克朗 6.7518 6.6999 +0.77 +11.30 6.0663
欧元/挪威克朗 8.4531 8.4527 +0.00 +1.37 8.3387
美元/瑞典克朗 7.3916 7.3422 +0.67 +14.84 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.2585 9.2600 -0.02 +4.65 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申