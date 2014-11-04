修正-《全球汇市》欧元走强，因报导称欧洲央行总裁德拉吉将遭遇挑战

(更正：将正文中的“挪威克郎”统一为“挪威克朗”)

* 欧元走强，因路透报导称欧洲央行总裁德拉吉的领导风格将遭遇挑战

* 美元普跌，受累于近期大涨后的获利了结

* 挪威克朗和加元触及五年低位，因油价重挫

路透纽约11月4日 - 欧元周二上扬，因有报导称，欧洲央行内部关系紧张，有管委会委员诟病总裁德拉吉的领导风格，消息导致市场预期央行进一步放宽货币政策的能力有限。

路透的一则独家报道称，欧元区成员国的央行总裁计划在本周例行的欧洲央行会议上对德拉吉的管理风格提出挑战。一位欧洲央行消息人士告诉路透，在管委会明确同意不向公众透露央行扩大资产负债表规模的具体数字后不久，德拉吉就发表了实际上相当于为扩大资产负债表规模设定了目标的讲话，他们对此尤其感到不满。

“路透的报导暗示，由于欧洲央行管委们对德拉吉的看法褒贬不一，央行购买公债的可能性降低，这扶助推升欧元兑美元，”法国兴业银行驻纽约的高级汇市策略师Sebastian Galy表示。

“这为削减美元多头头寸提供了理由，但汇市变动的幅度不大，”他说，他所指的是美元持续数月的升势，期间美元兑欧元触及2012年9月以来最高。

一旦欧洲央行采取行动提振欧元区流动性从而刺激借贷和投资的可能性降低，欧元卖压就会缓解。

另外，欧盟执委会周二将2015年欧元区经济成长预估从之前的1.7%下调至1.1%。

欧元兑美元 在电子交易平台EBS上触及1.2577美元的高位，之后回落至1.2544美元，当日升0.50%。

欧洲央行进一步放宽货币政策的可能性降低将同日本的情形形成鲜明对比，上周日本央行宣布扩大刺激措施拖累日圆兑美元挫至约七年低点。

“市场有一些顾虑，日本央行祭出非常激进的政策，美联储结束了量化宽松政策、并向升息靠拢，而欧洲央行差不多处于两条背道而驰的政策路径的中间位置，祭出了一些政策，但并不是特别激进，”Scotiabank首席汇市策略师Camilla Sutton表示。

欧元兑日圆 触及七个月高位142.61日圆，升0.22%，美元兑日圆 跌0.34%，报113.64日圆。

美元指数 从周一触及的四年高位回落0.30%，报87.04。

**石油相关货币遭重创**

全球油价急跌拖累挪威克朗和加元大跌。布兰特原油期货 重挫超过3%至逾四年最低，因主要原油出口国沙特阿拉伯下调了对美国的石油售价。

美元兑加元 升至逾五年最高的1.1426加元，纽约尾盘报1.1407加元，升0.45%。欧元兑挪威克朗 升1.18%，报8.5960克朗，稍早升至2009年底来最高的8.6360克朗。(完)

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