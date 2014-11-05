更新版 1-《全球汇市》美国期中选举结果推动美元触及数年高位，关注欧洲央行会议

* 美国期中选举结果推高美元，欧洲央行会议前投资者对欧元保持谨慎

* 美元兑日圆触及七年高位

* 美元指数守在四年半高位附近 (新增文末表格)

路透纽约11月5日 - 美元周三走强，共和党自2006年以来首次在期中选举中赢得参众两院控制权后，投资者预期美国将出台更多对企业有利的政策，推动美元触及数年高位。

美国政治僵局缓和的可能性提振美元，因市场寄望这可能刺激经济进一步复苏。美国经济正不断改善，失业率回落至2008年中以来最低水平5.9%，这与日本和欧元区经济成长停滞不前的局面形成了鲜明对照。

共和党赢得参议院的控制权，这对美国总统奥巴马是一大打击，因为这一结果料将影响他的政治影响力，并令他在任期最后两年推动立法议程的能力受限。

“共和党在期中选举中取得决定性胜利可能有助于缓解美国国会内部的政治僵局，这对美元有利，因这有助于降低美国的政治不确定性，”Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示。

美元延续长达数月的涨势，兑日圆触及七年高位。日本央行总裁黑田东彦称，央行决心竭尽所能，在两年内达到2%的通胀率目标，并将经济拖出持续了二十年的通缩漩涡。他的讲话重创日圆。

美元兑日圆 触及七年高位114.84日圆，之后回落至114.72日圆，当日升1%。日圆兑瑞郎 跌至30年最低的119.16日圆。

根据汤森路透数据，在周四欧洲央行会议前，欧元兑美元向周一触及的26个月低点1.2441美元滑落。欧元兑美元 纽约尾盘报1.2479美元，跌0.53%，日低为1.2456美元。

投资人预计，尽管有更多迹象显示欧元区经济艰困，但欧洲央行将按兵不动。

“我们预计不会有政策行动，但会强烈暗示欧洲央行将达到资产负债表目标，并上调通胀预期。我认为如果(欧洲央行总裁德拉吉)暗示对其他政策选项持开放态度，那么足以打压欧元，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

纽约尾盘，美元指数 触及四年半高位87.606。

民间就业服务机构ADP Employer Services发布的报告显示，美国10月民间就业人数增加23万人，高于分析师预期水平。 市场预计周五美国公布的非农就业报告将显示失业率持平在5.9%。负面消息方面，美国服务业增速放缓程度大于预期。

对美国货币政策将收紧以及美国经济在普遍上升轨道的预期令美元升势保持完整。

“ADP就业报告以及ISM服务业数据中就业分项指数预示周五的非农就业报告将强劲，”Serebriakov称。

澳元兑美元下挫近2%，至0.8561美元，为去年6月表现最差的一天。澳元大跌是因该国同中国的关系密切，而中国经济显露疲弱迹象，且商品价格大跌。

油价反弹扶助带动加元兑美元脱离盘中触及的近五年半低点，尾盘美元兑加元跌0.16%，报1.1393加元，稍早高见1.1466加元。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2485 1.2544 -0.47 -9.17 1.3745

美元/日圆 114.63 113.58 +0.92 +8.86 105.30

欧元/日圆 143.10 142.50 +0.42 -1.06 144.63

美元/瑞郎 0.9639 0.9595 +0.46 +7.96 0.8928

英镑/美元 1.5974 1.6002 -0.17 -3.52 1.6556

美元/加元 1.1385 1.1408 -0.20 +7.20 1.0620

澳元/美元 0.8590 0.8738 -1.69 -3.62 0.8913

欧元/瑞郎 1.2036 1.2038 -0.02 -1.92 1.2271

欧元/英镑 0.7813 0.7838 -0.32 -5.83 0.8297

新西兰元/美元 0.7725 0.7809 -1.08 -5.86 0.8206

美元/挪威克朗 6.8235 6.8558 -0.47 +12.48 6.0663

欧元/挪威克朗 8.5264 8.5990 -0.84 +2.25 8.3387

美元/瑞典克朗 7.3656 7.3800 -0.20 +14.43 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.1970 9.2588 -0.67 +3.95 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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