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亚洲 | 2014年 11月 6日 星期四 07:18 BJT

《全球汇市》欧洲央行即将开会之际欧元下跌，美元全线上涨

政府统计部门最近表示，之前对就业数据的季节调整出现问题，影响该机构的信誉。

“我们仍然倾向于非常谨慎地看待这些数据，”澳洲国民银行外汇策略全球联席主管Ray Attrill称。

“这些数据引起的巨大反应可能很快就会反转。”

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2474 1.2485 -0.09 -9.25 1.3745

美元/日圆 114.67 114.63 +0.03 +8.90 105.30

欧元/日圆 143.04 143.12 -0.06 -1.17 144.73

美元/瑞郎 0.9646 0.9639 +0.07 +8.04 0.8928

英镑/美元 1.5963 1.5974 -0.07 -3.58 1.6556

美元/加元 1.1390 1.1385 +0.04 +7.25 1.0620

澳元/美元 0.8579 0.8590 -0.13 -3.75 0.8913

新西兰元/美元 0.7713 0.7725 -0.16 -6.01 0.8206

澳元/日圆 98.380 98.470 -0.09 +4.83 93.850

新西兰元/日圆 88.440 88.550 -0.12 +2.35 86.410

英镑/日圆 183.05 181.75 +0.72 +5.00 174.33

澳元/新西兰元 1.1116 1.1108 +0.07 +2.47 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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