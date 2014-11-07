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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 08:50 BJT

《全球汇市》欧元跌至两年低位附近，因欧洲央行不排除进一步放宽政策

英国央行周四维持利率在0.5%的纪录低位不变，交易商目前关注央行下周三将公布的通胀报告，寻找有关加息时机的线索。

美元上涨以及迹象显示全球许多地区经济增长放缓，推动能源和原材料价格下跌，从而损及商品货币。

澳元兑美元 跌至四年多低位0.8553，现报0.8558。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2379 1.2373 +0.05 -9.94 1.3745

美元/日圆 115.12 115.20 -0.07 +9.33 105.30

欧元/日圆 142.51 142.52 -0.01 -1.47 144.63

美元/瑞郎 0.9727 0.9733 -0.06 +8.95 0.8928

英镑/美元 1.5839 1.5829 +0.06 -4.33 1.6556

美元/加元 1.1424 1.1421 +0.03 +7.57 1.0620

澳元/美元 0.8561 0.8557 +0.05 -3.95 0.8913

新西兰元/美元 0.7691 0.7690 +0.01 -6.28 0.8206

欧元/瑞郎 1.2043 1.2041 +0.02 -1.86 1.2271

欧元/英镑 0.7814 0.7814 +0.00 -5.82 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2022 9.1975 +0.05 +4.01 8.8474

美元/挪威克朗 6.8670 6.8677 -0.01 +13.20 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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