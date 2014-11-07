《全球汇市》美国公布的就业数据逊于预期，美元从四年半高位回落

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 美元遭遇获利了结回落，但本周仍上涨
* 美国10月非农就业报告逊于预期，但仍算稳健
* 欧元降至26个月新低，之后出现反弹
* 美元兑日圆脱离周四触及的七年高位
路透纽约11月7日 - 美元周五下滑，美国公布的10月非农就业报告逊于预期，但仍算稳健，投资人遂对美元长达数月的升势获利了结。对美国明年收紧货币政策的预期带动美元升至数年高位。
美国公布，10月非农就业岗位增加21.4万，但低于分析师预估的23.1万，失业率也降至六年新低5.8%。
“市场对数据的反应显示出美元升势的疲态。市场美元多头太多，需要完美的数据才能进一步推高。如果三个月前公布这样的数据，美元会上涨。不过报告还算稳健。”BMO Capital Markets汇市策略全球主管Greg Anderson表示。
美国收紧货币政策会令美元相对其它主要货币有收益率优势，而投资人就是要寻求更好的回报。
在就业数据公布后，汇市走势波动。欧元兑美元 一度触及26个月新低1.2357美元，之后反弹，纽约尾盘上扬0.58%，报1.2445美元。根据汤森路透数据，本周欧元兑美元下滑0.63%。
“将今日美元颓势归咎于就业数据有些过分了，这只不过是对周四欧洲央行发布基调温和声明后美元大涨进行一些获利了结的理由。”Tempus Inc市场部董事John Doyle称。
周四欧洲央行总裁德拉吉再度承诺将使用非传统措施刺激低迷的欧元区经济后，欧元兑美元重挫至逾两年最低。
“欧洲央行声明中温和的基调加重，包括提及资产负债表规模，这显示管委会内对强调这一点有普遍的认同。我们相信这将令欧元继续承压。”摩根士丹利在报告中写道。
根据汤森路透数据，美元兑日圆 跌0.66%，报114.44日圆，从周四触及的七年高位115.49日圆回撤。
日本央行进一步放宽货币政策，以期刺激通胀和经济成长的举动令日圆承压。美元兑日圆本周大涨1.90%。
美元指数 一度升至88.19的2010年6月来最高，之后回落至87.55，当日跌0.52%。不过本周美元指数升0.74%，自5月已经大涨近12%。
国际货币基金组织(IMF)和美国在周五巴黎举行的央行总裁会议上都对欧洲央行和日本央行进一步实施刺激性货币政策予以了鼓励。(完)
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