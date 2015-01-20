《全球汇市》日本央行决定出炉前日圆全线下挫，新西兰元表现较差

只有新西兰元表现逊于日圆，新西兰公布通胀数据前，新西兰元遭到全线抛售。
新西兰公布的第四季消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.8%，低于市场预期，亦低于新西兰央行预期的1%，新西兰元卖家的押注获得了回报。
新西兰元兑美元 原本已经下跌约1%至0.7660美元，数据公布后续跌至0.7620，接近1月5日所及的2015年低位0.7616。澳元兑新西兰元 大涨至1.0713新西兰元，创逾一个月高位。
通胀数据疲软，料令新西兰央行今年都维持政策不变，打消了对该央行2015年可能重启收紧政策周期的预期。
相比而言，外界普遍预期欧洲央行周四将公布购买公债计划，以抵御通缩并提振经济增长。
这促使投资者远离欧元，欧元兑美元 报1.1550，距离上周触及的11年低点1.14595不远。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1554 1.1549 +0.04 -4.49 1.2097
美元/日圆 118.73 118.79 -0.05 -0.79 119.68
欧元/日圆 137.18 137.19 -0.01 -5.25 144.78
美元/瑞郎 0.8740 0.8753 -0.15 -12.08 0.9941
英镑/美元 1.5149 1.5143 +0.04 -2.72 1.5573
美元/加元 1.2104 1.2111 -0.06 +4.18 1.1618
澳元/美元 0.8166 0.8168 -0.02 -0.02 0.8168
新西兰元/美元 0.7636 0.7636 +0.00 -2.06 0.7797
澳元/日圆 96.950 96.520 +0.45 -0.82 97.750
新西兰元/日圆 90.660 90.710 -0.06 -2.84 93.310
英镑/日圆 179.86 177.62 +1.26 -3.50 186.38
澳元/新西兰元 1.0691 1.0690 +0.01 +2.12 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 许娜/李爽/杜明霞；审校 龚芳/张荻)