重发-《全球汇市》欧元守稳静候ECB政策决定，加央行意外降息重挫加元

(重发以调整内文段落)

* 欧洲央行成为下一个关注焦点，QE细节对于欧元前景来说至关重要

* 加元难见起色，此前加拿大央行意外降息

* 澳元和新西兰元亦承压

路透1月22日 - 欧元周四守稳，因投资者等待欧洲央行(ECB)今日稍晚可能宣布购债计划细节。

市场对于欧洲央行出台大规模量化宽松计划的预期极高。

欧元区一位消息人士周三表示，欧洲央行执委会已提出一项计划，央行可以从3月开始每月购买500亿欧元(580亿美元)债券。

交易商称，无论结果如何，欧元兑美元走势肯定将充满动荡。

欧元兑美元 最新报价接近1.1607，日内几无变动。

“鉴于市场消息及芝加哥国际货币市场(IMM)数据透露的仓位极端水平，我们更愿意持观望态度，”澳洲国民银行(NAB)外汇策略全球联席主管Nick Parsons称。

“我们已于1.1555水准出脱在1.2435建立的空头仓位。”

欧元自从上周五触及11年低点1.14595之后，即处于狭幅区间，投资人等着观察欧洲央行动作的大胆程度。

东京Praevidentia Strategy市场策略主管山本雅文表示，市场人士预期欧洲央行通过购债计划将资产负债表规模扩大约1万亿欧元至3万亿。

“但还不清楚是否(扩大)到3万亿就会住手，”山本雅文说。他并称，中长期来看，不能排除进一步扩大资产负债表规模的可能性，这取决于未来一年左右经济状况的发展。

欧洲央行的目标是使资产负债表规模接近2012年初的水平，以刺激银行向企业放贷和提振经济增长。当时的资产负债表规模一度突破3万亿欧元。

**加元**

加元在近六年最低位走势挣扎，加拿大央行意外降息后，加元遭受重创。

加拿大央行将隔夜贷款利率由1%降至0.75%，称油价大跌危及到经济增长和通胀目标。

加元兑美元最新报1.2359加元，距离周三所及1.2420低点不远，这是加元自2009年4月以来触及的最低水平。

加拿大央行成为最新一家令市场措手不及的中央银行，此前瑞士央行在上周意外宣布弃守其维持三年之久的汇率上限。

加拿大央行意外降息之后，其他美元集团货币也承压，投资者猜测澳洲央行也将很快降息，澳元至少将受到抑制。

澳元兑美元 跌0.3%至0.8056美元，徘徊在本月稍早触及的接近五年低点0.8033的水平。0436 GMT，新西兰元兑美元 周四触及0.7516新低，为两年多最低。

美元兑日圆 涨0.2%，至118.22日圆，在上日下跌0.7%之后重拾涨势。

美元兑日圆周三下跌，之前日本央行维持原货币政策不变，促使原先预期该行进一步放松政策的投机者回补日圆空头头寸。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1598 1.1608 -0.09 -4.12 1.2097

美元/日圆 118.11 117.93 +0.15 -1.31 119.68

欧元/日圆 136.98 136.89 +0.07 -5.39 144.78

美元/瑞郎 0.8619 0.8596 +0.27 -13.30 0.9941

英镑/美元 1.5134 1.5142 -0.05 -2.82 1.5573

美元/加元 1.2362 1.2339 +0.19 +6.40 1.1618

澳元/美元 0.8065 0.8084 -0.24 -1.26 0.8168

新西兰元/美元 0.7528 0.7548 -0.26 -3.45 0.7797

澳元/日圆 95.260 95.330 -0.07 -2.55 97.750

新西兰元/日圆 88.910 89.010 -0.11 -4.72 93.310

英镑/日圆 178.75 178.57 +0.10 -4.09 186.38

澳元/新西兰元 1.0706 1.0703 +0.03 +2.26 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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