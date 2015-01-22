重发-《全球汇市》欧元守稳静候ECB政策决定，加央行意外降息重挫加元

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
(重发以调整内文段落)
* 欧洲央行成为下一个关注焦点，QE细节对于欧元前景来说至关重要
* 加元难见起色，此前加拿大央行意外降息
* 澳元和新西兰元亦承压
路透1月22日 - 欧元周四守稳，因投资者等待欧洲央行(ECB)今日稍晚可能宣布购债计划细节。
市场对于欧洲央行出台大规模量化宽松计划的预期极高。
欧元区一位消息人士周三表示，欧洲央行执委会已提出一项计划，央行可以从3月开始每月购买500亿欧元(580亿美元)债券。
交易商称，无论结果如何，欧元兑美元走势肯定将充满动荡。
欧元兑美元 最新报价接近1.1607，日内几无变动。
“鉴于市场消息及芝加哥国际货币市场(IMM)数据透露的仓位极端水平，我们更愿意持观望态度，”澳洲国民银行(NAB)外汇策略全球联席主管Nick Parsons称。
“我们已于1.1555水准出脱在1.2435建立的空头仓位。”
欧元自从上周五触及11年低点1.14595之后，即处于狭幅区间，投资人等着观察欧洲央行动作的大胆程度。
东京Praevidentia Strategy市场策略主管山本雅文表示，市场人士预期欧洲央行通过购债计划将资产负债表规模扩大约1万亿欧元至3万亿。
“但还不清楚是否(扩大)到3万亿就会住手，”山本雅文说。他并称，中长期来看，不能排除进一步扩大资产负债表规模的可能性，这取决于未来一年左右经济状况的发展。
欧洲央行的目标是使资产负债表规模接近2012年初的水平，以刺激银行向企业放贷和提振经济增长。当时的资产负债表规模一度突破3万亿欧元。
**加元**
加元在近六年最低位走势挣扎，加拿大央行意外降息后，加元遭受重创。
加拿大央行将隔夜贷款利率由1%降至0.75%，称油价大跌危及到经济增长和通胀目标。
加元兑美元最新报1.2359加元，距离周三所及1.2420低点不远，这是加元自2009年4月以来触及的最低水平。
加拿大央行成为最新一家令市场措手不及的中央银行，此前瑞士央行在上周意外宣布弃守其维持三年之久的汇率上限。
加拿大央行意外降息之后，其他美元集团货币也承压，投资者猜测澳洲央行也将很快降息，澳元至少将受到抑制。
澳元兑美元 跌0.3%至0.8056美元，徘徊在本月稍早触及的接近五年低点0.8033的水平。0436 GMT，新西兰元兑美元 周四触及0.7516新低，为两年多最低。
美元兑日圆 涨0.2%，至118.22日圆，在上日下跌0.7%之后重拾涨势。
美元兑日圆周三下跌，之前日本央行维持原货币政策不变，促使原先预期该行进一步放松政策的投机者回补日圆空头头寸。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1598 1.1608 -0.09 -4.12 1.2097
美元/日圆 118.11 117.93 +0.15 -1.31 119.68
欧元/日圆 136.98 136.89 +0.07 -5.39 144.78
美元/瑞郎 0.8619 0.8596 +0.27 -13.30 0.9941
英镑/美元 1.5134 1.5142 -0.05 -2.82 1.5573
美元/加元 1.2362 1.2339 +0.19 +6.40 1.1618
澳元/美元 0.8065 0.8084 -0.24 -1.26 0.8168
新西兰元/美元 0.7528 0.7548 -0.26 -3.45 0.7797
澳元/日圆 95.260 95.330 -0.07 -2.55 97.750
新西兰元/日圆 88.910 89.010 -0.11 -4.72 93.310
英镑/日圆 178.75 178.57 +0.10 -4.09 186.38
澳元/新西兰元 1.0706 1.0703 +0.03 +2.26 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/郑茵/李春喜/王颖；审校 张若琪/戴素萍/张明钧)
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
--金管局近年屡次收紧楼按，全港最贵洋房Mount Nicholson 1号屋，楼价10.8亿港元，富豪买家惟有向财务公司承借6亿港元贷款，占楼价近六成，突破金管局设定1,000万港元以上单位五成按揭的限制。