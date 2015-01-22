更新版 1-《全球汇市》欧洲央行推出购债刺激计划后欧元重挫

* 欧洲央行发布每月600亿欧元的资产购买计划

* 欧元兑美元触及逾11年低点，兑日圆跌至三个月低点

* 丹麦央行大幅干预汇市，压低丹麦克朗 (新增文汇率表格)

路透纽约1月22日 - 欧元兑美元周四重挫至逾11年低点，兑日圆跌至三个月最低，此前欧洲央行推出历史性的购债计划，向步履蹒跚的欧元区经济挹注多至1万亿欧元。

欧洲央行表示，将自今年3月至明年9月每月购买600亿欧元债券，德国央行对此持反对意见，且德国政府担心，此举可能导致一些花钱大手大脚的成员国放松经济改革。

投资人大举抛售欧元，而原本预期欧洲央行会采取行动应对通缩，重振欧元区经济的交易商已经作空欧元，他们进一步加大押注，拖累欧元普跌。

“欧洲央行动真格的了，”EverBank Wealth Management高级市场策略师Chris Gaffney表示，“欧洲央行为提升通胀是破釜沉舟了。”

欧元兑美元 向平价水准迈近，跌至2003年9月来最低的1.13340美元，欧元兑日圆 也跌至三个月最低的134.28日圆，兑瑞郎 触及近一周最低的0.9843瑞郎。

与此同时，欧元兑英镑 触及约七年低位0.7558英镑。

欧洲央行的行动凸显美国与欧日货币政策背道而驰，美联储即将收紧货币政策，而欧洲和日本央行在放松政策。这在近几个月推升美元。

“从欧洲央行已经采取了非常激进的举措这方面来看，这可能导致美元兑众多欧洲货币全面走强，”巴克莱驻纽约的汇市策略师Aroop Chatterjee表示。

三日来美元兑瑞郎 首次上涨，盘中上扬逾1%，至0.87500瑞郎的高位。

在欧洲央行决定公布几小时后，丹麦央行在本周内第二次降息，以缓解与欧元挂钩的丹麦克朗的上行压力。

美元兑日圆 尾盘上扬0.5%，报118.545日圆。美元指数 盘中触及11年高位，尾盘上扬1.61%，报94.399。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1365 1.1608 -2.09 -6.05 1.2097

美元/日圆 118.48 117.93 +0.47 -1.00 119.68

欧元/日圆 134.55 136.93 -1.74 -7.06 144.77

美元/瑞郎 0.8708 0.8596 +1.30 -12.40 0.9941

英镑/美元 1.5008 1.5142 -0.88 -3.63 1.5573

美元/加元 1.2379 1.2339 +0.32 +6.55 1.1618

澳元/美元 0.8023 0.8084 -0.75 -1.78 0.8168

欧元/瑞郎 0.9901 0.9981 -0.80 -17.67 1.2026

欧元/英镑 0.7572 0.7665 -1.21 -2.36 0.7755

新西兰元/美元 0.7501 0.7548 -0.62 -3.80 0.7797

美元/挪威克朗 7.6505 7.5860 +0.85 +2.39 7.4720

欧元/挪威克朗 8.6963 8.8081 -1.27 -3.79 9.0392

美元/瑞典克朗 8.2287 8.1717 +0.70 +5.56 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3490 9.4960 -1.55 -1.27 9.4688