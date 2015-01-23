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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 12:21 BJT

《全球汇市》欧洲央行推出QE后欧元徘徊在11年低点附近，前景料疲弱

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1363 1.1365 -0.02 -6.07 1.2097

美元/日圆 118.36 118.48 -0.10 -1.10 119.68

欧元/日圆 134.49 134.65 -0.12 -7.11 144.78

美元/瑞郎 0.8706 0.8708 -0.02 -12.42 0.9941

英镑/美元 1.5011 1.5008 +0.02 -3.61 1.5573

美元/加元 1.2375 1.2379 -0.03 +6.52 1.1618

澳元/美元 0.8020 0.8023 -0.04 -1.81 0.8168

新西兰元/美元 0.7514 0.7501 +0.17 -3.63 0.7797

澳元/日圆 94.960 95.060 -0.11 -2.85 97.750

新西兰元/日圆 88.940 88.870 +0.08 -4.68 93.310

英镑/日圆 177.67 177.81 -0.08 -4.67 186.38

澳元/新西兰元 1.0669 1.0689 -0.19 +1.91 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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