《全球汇市》欧洲央行推出QE后欧元徘徊在11年低点附近，前景料疲弱

中港个股：长城汽车证实计划在北美设厂，但目前仍在论证阶段--董事长
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1363 1.1365 -0.02 -6.07 1.2097
美元/日圆 118.36 118.48 -0.10 -1.10 119.68
欧元/日圆 134.49 134.65 -0.12 -7.11 144.78
美元/瑞郎 0.8706 0.8708 -0.02 -12.42 0.9941
英镑/美元 1.5011 1.5008 +0.02 -3.61 1.5573
美元/加元 1.2375 1.2379 -0.03 +6.52 1.1618
澳元/美元 0.8020 0.8023 -0.04 -1.81 0.8168
新西兰元/美元 0.7514 0.7501 +0.17 -3.63 0.7797
澳元/日圆 94.960 95.060 -0.11 -2.85 97.750
新西兰元/日圆 88.940 88.870 +0.08 -4.68 93.310
英镑/日圆 177.67 177.81 -0.08 -4.67 186.38
澳元/新西兰元 1.0669 1.0689 -0.19 +1.91 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16