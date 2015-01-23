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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 16:14 BJT

《全球汇市》欧元兑美元在ECB推出QE后触及11年新低，料继续疲软

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1348 1.1365 -0.15 -6.19 1.2097

美元/日圆 118.22 118.48 -0.22 -1.22 119.68

欧元/日圆 134.17 134.65 -0.36 -7.33 144.78

美元/瑞郎 0.8708 0.8708 +0.00 -12.40 0.9941

英镑/美元 1.4983 1.5008 -0.17 -3.79 1.5573

美元/加元 1.2386 1.2379 +0.06 +6.61 1.1618

澳元/美元 0.7989 0.8023 -0.42 -2.19 0.8168

新西兰元/美元 0.7488 0.7501 -0.17 -3.96 0.7797

澳元/日圆 94.450 95.060 -0.64 -3.38 97.750

新西兰元/日圆 88.520 88.870 -0.39 -5.13 93.310

英镑/日圆 177.13 177.81 -0.38 -4.96 186.38

澳元/新西兰元 1.0666 1.0689 -0.22 +1.88 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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