《全球汇市》欧元兑美元触及11年新低，欧洲央行祭出QE大招继续发酵

* 欧元兑美元跌至2003年9月来最低

* 欧元兑英镑跌至七年低点

* 希腊周日大选令欧元颓势加重

路透纽约1月23日 - 欧元兑美元周五刷新11年低点，因周四欧洲央行宣布将向欧元区经济挹注1万亿欧元资金，以图提振步履蹒跚的经济成长，避免陷入通缩窘境。

在欧洲央行宣布购债计划后，欧元兑美元 大跌逾2%，自2003年9月来首次跌穿1.12美元至1.1115美元。欧元兑日圆 周五触及16个月低点130.91日圆。

在周四也出现类似大跌后，欧元今年迄今下挫了逾7%，势将创2009年初金融危机最严重时期以来最大月度跌幅。欧元兑美元本周下挫超过3%。

“欧洲央行所作所为足以令欧元兑美元年底前跌穿平价水准。”道明证券首席外汇策略师Shaun Osborne表示。

全球市场还在等待周日希腊大选结果，欧元将再度面临考验。左翼激进联盟党(Syriza)如果赢得大选，可能引发希腊同国际金主之间的僵局。分析师表示，不确定性令欧元颓势加重。

欧元兑英镑 也跌至七年新低0.74295英镑。

分析师表示，鉴于美联储迈向收紧货币政策的路径，同欧洲央行和日本央行等其他发达市场央行放宽政策路径南辕北辙，美元看来势将走强。

“市场主题是美元兑放宽政策央行国家的货币将继续升值。”法国农业信贷汇市策略师Mark McCormick表示。

美元指数 触及逾11年最高，纽约尾盘升0.96%，报94.980。

美元兑日圆 跌0.6%，报117.78日圆，分析师指因美股疲弱及对日本央行没有扩大购债计划的失望情绪犹存。