更新版 1-《全球汇市》希腊大选结束后欧元从低位反弹，卢布走软

(新增文末表格)

* 欧元兑美元在跌至逾11年低位后反弹

* 希腊左翼激进联盟党宣布在大选中获胜

* 大选结果可能使希腊与国际金主的债务磋商陷入僵局，欧元或进一步走低

* 成交量萎缩，因美国东海岸将遭受雪暴袭击

* 美元兑卢布走强，之前标普将俄罗斯评等降至垃圾级

路透纽约1月26日 - 欧元兑美元周一反弹，因投资者利用欧元在过去两日连续大跌的机会锁定获利。大幅抛售拖累欧元在过去两日走低，而希腊反撙节政党在大选中胜出让欧元雪上加霜，最终触及11年新低。

根据EBS交易平台的数据，在周日希腊大选结果公布后，欧元兑美元在亚洲交易时段触及2003年9月以来最低1.1098美元。希腊反纾困的左翼激进联盟党(Syriza)领袖齐普拉斯在周日的大选中获胜，与市场预期一致。

齐普拉斯所领导的政党赢得了议会300个席位中的149席，该党的胜利可能使希腊未来的政策与国际金主希望的方向背道而驰，并可能威胁到其欧元区成员国的地位。

纽约汇市尾盘，欧元兑美元 上扬0.52%，报1.1262美元，略低于日高1.1295美元。

美国时段的成交量大幅萎缩，因美国东海岸正准备迎接即将来袭的一股强大的冬季风暴，这一风暴的势力在周一快速加强，预计周二将持续一整天。

“目前，所有人都忙着离开办公室。市场流动性枯竭，因此，你可以交易，但难度加大，”一位交易员称。

不过，欧元涨势预计不会太大，因欧洲央行上周宣布直接印钞购债，使欧洲市场免受希腊大选结果的影响。

“所有被市场消化的欧元利空因素都已发生。美元已经处于较高的水平。如果欧洲央行和希腊大选都不能将欧元推低至1.10美元之下，那么，我认为再没有其他因素能做到这一点了。看似在1.1150/1.12美元区域有较强的买兴，”Tempus Inc.驻华盛顿的市场主管John Doyle表示。

年内迄今，欧元兑美元仍下跌6.9%。欧元兑日圆 反弹1.36%，至133.43日圆。

美元兑日圆 上扬0.57%，报118.475日圆。

欧元兑瑞郎 涨幅最大，尾盘跳升3%，至1.01695瑞郎。交易商臆测，瑞士央行自1月15日放弃瑞郎/欧元汇率上限后，定期对市场进行干预。

美元兑瑞郎 尾盘跳升2.39%，升至0.90330瑞郎，成交清淡。

周一公布的数据显示，瑞士央行的活期存款上周大幅增加，这通常显示瑞士央行在市场上抛售瑞郎。

美元兑卢布 急升6.74%，报68.57卢布，之前标普将俄罗斯评等降至垃圾级，为逾10年来首次，称因经济成长前景转弱。

在评级被调降后，俄罗斯五年期信贷违约互换利差(CBS)攀升。根据Markit，互换利差攀升至591个基点，上周五为552个基点。

“俄罗斯的CDS本已很高。它们消化了很高的风险。总的来说，俄罗斯的形势很不利，他们需要油价上涨，但看起来短期内油价是不可能上涨了，”宏观对冲基金Balestra Capital的创始人James Melcher表示。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1237 1.1207 +0.27 -7.11 1.2097

美元/日圆 118.45 117.74 +0.60 -1.03 119.68

欧元/日圆 133.08 132.02 +0.80 -8.07 144.77

美元/瑞郎 0.9029 0.8803 +2.57 -9.17 0.9941

英镑/美元 1.5078 1.4987 +0.61 -3.18 1.5573

美元/加元 1.2472 1.2418 +0.43 +7.35 1.1618

澳元/美元 0.7924 0.7904 +0.25 -2.99 0.8168

欧元/瑞郎 1.0145 0.9863 +2.86 -15.64 1.2026

欧元/英镑 0.7448 0.7477 -0.39 -3.96 0.7755

新西兰元/美元 0.7424 0.7450 -0.35 -4.78 0.7797

美元/挪威克朗 7.8039 7.7676 +0.47 +4.44 7.4720

欧元/挪威克朗 8.7713 8.7124 +0.68 -2.96 9.0392

美元/瑞典克朗 8.3005 8.3359 -0.42 +6.48 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3291 9.3429 -0.15 -1.48 9.4688