《全球汇市》美元守住涨幅，美联储重申在决定何时升息上会保持“耐心”

美国热股：东芝要求西部数据不要干涉芯片事业出售，后者盘初小跌
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
* 美联储维持利率不变，重申在政策上保持耐心
* 美元稳守，兑欧元和瑞郎小涨
* 美元指数上升，但仍低于11年高位
* 希腊政局拖累欧元表现
* 新西兰元兑美元跌至近四年低点
路透纽约1月28日 - 美元周三走强，兑包括欧元和瑞郎等主要货币出现普涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)重申在决定何时升息上会保持“耐心”。
市场对美联储将维持迈向升息正轨的预期支撑美元兑欧洲和亚洲货币的升势，欧洲和亚洲国家都在放宽货币政策，以刺激经济成长。
分析师现预计美国将在今年年中升息，而期货市场走势显示将在今年后几个月升息。
美联储表示，美国经济仍在继续扩张的正轨上，但也承认通胀在其较长期目标水准之下进一步下降。
“我认为今日的声明对美元的影响不大。总体而言，市场上仍是美元多头占主导，我认为今日的声明不可能导致美元多头踏空。”法国巴黎银行驻纽约的汇市策略师Vassili Serebriakov表示。
“今日联储没有提供经济预估，也未举行记者会，且声明措辞也无意外。到目前为止，市场反应不大，反应投资者认为一切尽在预料之中。”他表示。
在美联储声明发布后，美元指数 小涨至日高，纽约尾盘升0.56%，报94.551，低于周五触及的11年高位。
欧元兑美元跌至日低，在EBS电子交易平台 上大跌0.82%，报1.12865美元。欧元兑瑞郎 跌0.36%，报1.0234瑞郎。美元兑瑞郎 则升0.49%，报0.9070瑞郎。
希腊新当选的反对撙节措施政府对该国获得的2,400亿欧元救助计划措辞强硬，这对欧元也构成拖累。
“我认为美元仍是一枝独秀，但希腊局势不容忽视，在希腊问题解决前，将给美元创造更好的条件。最终我认为希腊会留在欧元区。”LPL Financial投资策略师和分析师John Canally表示。
美元兑日圆 下挫0.26%，报117.54日圆。
新西兰元兑美元 跌至近四年最低的0.7328美元，此前新西兰央行表示，预计将维持利率不变一段时间，下一步行动是升息还是降息取决于经济数据。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号
路透新加坡5月9日 - 亚洲燃料油市场周二下滑，因在经历了近一周 的上涨之后买兴减弱。 燃料油炼化利润率从近期高位回落，跨月价差和180-cst燃料油现货 升水均削减涨幅。 消息人士称，周二新加坡380-cst燃料油相比于洲际交易所(ICE)6月 布兰特原油的的炼化利润率0900 GMT时报每桶负8.70美元左右，前一日则 为负7.91美元左右。 JBC Energy在一份日报中称，燃料油裂解价差自4月中旬以来的坚挺 态势，一定程度上是今年上半年全球供应季节性收紧的结果。 该公司表示，周库存指标暗示，这种市场趋紧的影响正在显现，而且 料将进一步收紧。 不过该公司预计，未来几周全球市场季节性收紧趋势将触底反弹。 路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差<FO180SGCKMc 1>周一报每桶负3.02美元，为2月27日以来最窄贴水。 于此相似，6月180-cst燃料油较布兰特原油的裂解价差<FO180BRTCKM c1&g