《全球汇市》美元守住涨幅，美联储重申在决定何时升息上会保持“耐心”

* 美联储维持利率不变，重申在政策上保持耐心

* 美元稳守，兑欧元和瑞郎小涨

* 美元指数上升，但仍低于11年高位

* 希腊政局拖累欧元表现

* 新西兰元兑美元跌至近四年低点

路透纽约1月28日 - 美元周三走强，兑包括欧元和瑞郎等主要货币出现普涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)重申在决定何时升息上会保持“耐心”。

市场对美联储将维持迈向升息正轨的预期支撑美元兑欧洲和亚洲货币的升势，欧洲和亚洲国家都在放宽货币政策，以刺激经济成长。

分析师现预计美国将在今年年中升息，而期货市场走势显示将在今年后几个月升息。

美联储表示，美国经济仍在继续扩张的正轨上，但也承认通胀在其较长期目标水准之下进一步下降。

“我认为今日的声明对美元的影响不大。总体而言，市场上仍是美元多头占主导，我认为今日的声明不可能导致美元多头踏空。”法国巴黎银行驻纽约的汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

“今日联储没有提供经济预估，也未举行记者会，且声明措辞也无意外。到目前为止，市场反应不大，反应投资者认为一切尽在预料之中。”他表示。

在美联储声明发布后，美元指数 小涨至日高，纽约尾盘升0.56%，报94.551，低于周五触及的11年高位。

欧元兑美元跌至日低，在EBS电子交易平台 上大跌0.82%，报1.12865美元。欧元兑瑞郎 跌0.36%，报1.0234瑞郎。美元兑瑞郎 则升0.49%，报0.9070瑞郎。

希腊新当选的反对撙节措施政府对该国获得的2,400亿欧元救助计划措辞强硬，这对欧元也构成拖累。

“我认为美元仍是一枝独秀，但希腊局势不容忽视，在希腊问题解决前，将给美元创造更好的条件。最终我认为希腊会留在欧元区。”LPL Financial投资策略师和分析师John Canally表示。

美元兑日圆 下挫0.26%，报117.54日圆。

新西兰元兑美元 跌至近四年最低的0.7328美元，此前新西兰央行表示，预计将维持利率不变一段时间，下一步行动是升息还是降息取决于经济数据。(完)

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