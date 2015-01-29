《全球汇市》瑞郎受干预传闻拖累下挫，欧元上涨

* 瑞郎受干预传闻拖累下挫

* 美元走强，美联储对经济的评估乐观

* 新西兰元和澳元大跌

* 丹麦两周内第三度降息

路透纽约1月29日 - 瑞郎周四再度主导汇市交易，兑欧元和美元都下滑，因市场再度臆测瑞士央行进场干预，而商品货币兑美元大跌。

欧元普涨，尽管面临希腊同欧盟的政治纷争，但美元强势的主旋律保持完整。

“尽管所有不确定性都围绕着希腊，但欧元还是任性的从近期低点反弹。”德意志银行汇市策略部门全球主管Alan Ruskin表示。

欧元兑瑞郎在电子交易平台EBS上 升至1.0464瑞郎，大涨超过2.30%，这是自瑞士央行两周前意外取消瑞郎兑欧元上限以来最高位。

美元兑瑞郎 上扬逾2%，报0.9252瑞郎，欧元兑美元 升0.31%，报1.1324美元。

一位交易员揣测，瑞士央行也干预了瑞郎/美元，这一战术调整可以使其以较小的整体成本打压了瑞郎的普遍强势。

“瑞士央行是否真的进行了干预不得而知，但有趣的是，所有人目前都预计他们将对瑞郎兑一篮子货币进行干预，而不仅仅是欧元。”一国际银行驻伦敦高级交易员表示。

摩根士丹利欧洲汇市策略部门主管Ian Stannard表示，他认为瑞士正在向“有管理的浮动”汇率机制转变，即他们在一框架下进行例行干预，对美元、欧元等一篮子货币兑瑞郎的汇率进行干预。

他预计年底前瑞郎兑美元将跌至1.02瑞郎，兑欧元跌至1.07。

澳元和新西兰元兑美元大跌，因投资人预期两国经济将受到其他国家成长趋弱拖累。

新西兰元兑美元 跌0.86%，报0.7251美元，盘中触及四年低点0.7235美元。澳元兑美元 重挫逾2%，至五年半新低0.7720美元，之后反弹至0.7765美元，当日下挫1.57%。

丹麦央行周四降息至-0.5%的纪录低点，以打压丹麦克朗的升值压力。丹麦克朗兑欧元 跌至7.4415克朗，之后反弹至7.4425。

这是丹麦央行两周内第三度降息，主要是因应欧洲央行决定大规模购债。

美元兑日圆 升0.65%，报118.34日圆，结束两日连跌。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价