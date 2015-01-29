《全球汇市》瑞郎受干预传闻拖累下挫，欧元上涨

中国金融：“一带一路”项目储备丰富，投资未受资本管制政策影响--银协
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
* 瑞郎受干预传闻拖累下挫
* 美元走强，美联储对经济的评估乐观
* 新西兰元和澳元大跌
* 丹麦两周内第三度降息
路透纽约1月29日 - 瑞郎周四再度主导汇市交易，兑欧元和美元都下滑，因市场再度臆测瑞士央行进场干预，而商品货币兑美元大跌。
欧元普涨，尽管面临希腊同欧盟的政治纷争，但美元强势的主旋律保持完整。
“尽管所有不确定性都围绕着希腊，但欧元还是任性的从近期低点反弹。”德意志银行汇市策略部门全球主管Alan Ruskin表示。
欧元兑瑞郎在电子交易平台EBS上 升至1.0464瑞郎，大涨超过2.30%，这是自瑞士央行两周前意外取消瑞郎兑欧元上限以来最高位。
美元兑瑞郎 上扬逾2%，报0.9252瑞郎，欧元兑美元 升0.31%，报1.1324美元。
一位交易员揣测，瑞士央行也干预了瑞郎/美元，这一战术调整可以使其以较小的整体成本打压了瑞郎的普遍强势。
“瑞士央行是否真的进行了干预不得而知，但有趣的是，所有人目前都预计他们将对瑞郎兑一篮子货币进行干预，而不仅仅是欧元。”一国际银行驻伦敦高级交易员表示。
摩根士丹利欧洲汇市策略部门主管Ian Stannard表示，他认为瑞士正在向“有管理的浮动”汇率机制转变，即他们在一框架下进行例行干预，对美元、欧元等一篮子货币兑瑞郎的汇率进行干预。
他预计年底前瑞郎兑美元将跌至1.02瑞郎，兑欧元跌至1.07。
澳元和新西兰元兑美元大跌，因投资人预期两国经济将受到其他国家成长趋弱拖累。
新西兰元兑美元 跌0.86%，报0.7251美元，盘中触及四年低点0.7235美元。澳元兑美元 重挫逾2%，至五年半新低0.7720美元，之后反弹至0.7765美元，当日下挫1.57%。
丹麦央行周四降息至-0.5%的纪录低点，以打压丹麦克朗的升值压力。丹麦克朗兑欧元 跌至7.4415克朗，之后反弹至7.4425。
这是丹麦央行两周内第三度降息，主要是因应欧洲央行决定大规模购债。
美元兑日圆 升0.65%，报118.34日圆，结束两日连跌。(完)
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路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日
路透新加坡5月11日 - 油价周四上涨，布兰特原油稳稳地回到每桶50美元上方，因美国原油库存下降且沙特对亚洲石油供应的削减幅度大于预期，令市场供应趋紧。