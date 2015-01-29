更新版 1-《全球汇市》瑞郎受干预传闻拖累下挫，欧元上涨

(新增文末表格)

* 瑞郎受干预传闻拖累下挫

* 美元走强，美联储对经济的评估乐观

* 新西兰元和澳元大跌

* 丹麦两周内第三度降息

路透纽约1月29日 - 瑞郎周四再度主导汇市交易，兑欧元和美元都下滑，因市场再度臆测瑞士央行进场干预，而商品货币兑美元大跌。

欧元普涨，尽管面临希腊同欧盟的政治纷争，但美元强势的主旋律保持完整。

“尽管所有不确定性都围绕着希腊，但欧元还是任性的从近期低点反弹。”德意志银行汇市策略部门全球主管Alan Ruskin表示。

欧元兑瑞郎在电子交易平台EBS上 升至1.0464瑞郎，大涨超过2.30%，这是自瑞士央行两周前意外取消瑞郎兑欧元上限以来最高位。

美元兑瑞郎 上扬逾2%，报0.9252瑞郎，欧元兑美元 升0.31%，报1.1324美元。

一位交易员揣测，瑞士央行也干预了瑞郎/美元，这一战术调整可以使其以较小的整体成本打压了瑞郎的普遍强势。

“瑞士央行是否真的进行了干预不得而知，但有趣的是，所有人目前都预计他们将对瑞郎兑一篮子货币进行干预，而不仅仅是欧元。”一国际银行驻伦敦高级交易员表示。

摩根士丹利欧洲汇市策略部门主管Ian Stannard表示，他认为瑞士正在向“有管理的浮动”汇率机制转变，即他们在一框架下进行例行干预，对美元、欧元等一篮子货币兑瑞郎的汇率进行干预。

他预计年底前瑞郎兑美元将跌至1.02瑞郎，兑欧元跌至1.07。

澳元和新西兰元兑美元大跌，因投资人预期两国经济将受到其他国家成长趋弱拖累。

新西兰元兑美元 跌0.86%，报0.7251美元，盘中触及四年低点0.7235美元。澳元兑美元 重挫逾2%，至五年半新低0.7720美元，之后反弹至0.7765美元，当日下挫1.57%。

丹麦央行周四降息至-0.5%的纪录低点，以打压丹麦克朗的升值压力。丹麦克朗兑欧元 跌至7.4415克朗，之后反弹至7.4425。

这是丹麦央行两周内第三度降息，主要是因应欧洲央行决定大规模购债。

美元兑日圆 升0.65%，报118.34日圆，结束两日连跌。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1319 1.1286 +0.29 -6.43 1.2097

美元/日圆 118.26 117.53 +0.62 -1.19 119.68

欧元/日圆 133.87 132.63 +0.93 -7.53 144.77

美元/瑞郎 0.9237 0.9049 +2.08 -7.08 0.9941

英镑/美元 1.5065 1.5133 -0.45 -3.26 1.5573

美元/加元 1.2616 1.2534 +0.65 +8.59 1.1618

澳元/美元 0.7758 0.7886 -1.62 -5.02 0.8168

欧元/瑞郎 1.0454 1.0219 +2.30 -13.07 1.2026

欧元/英镑 0.7510 0.7458 +0.70 -3.16 0.7755

新西兰元/美元 0.7262 0.7314 -0.71 -6.86 0.7797

美元/挪威克朗 7.8275 7.8308 -0.04 +4.76 7.4720

欧元/挪威克朗 8.8591 8.8385 +0.23 -1.99 9.0392

美元/瑞典克朗 8.2755 8.2965 -0.25 +6.16 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3674 9.3641 +0.04 -1.07 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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