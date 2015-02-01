重温稿-《全球汇市》美国公布GDP数据后美元涨跌互见，美元指数创纪录连升七个月

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
* 欧元整固空头仓位，兑美元持稳
* 美元指数创纪录连升七个月
* 美元兑日圆下滑，美元指数走软
* 加元重挫，此前加拿大公布11月GDP萎缩
路透纽约1月30日 - 美元周五涨跌互见，此前美国公布的第四季国内生产总值(GDP)数据逊于预期，但数据中包括消费者支出以2006年以来最快速度增长，令市场对美元长期升势的预期保持完整。
美国商务部公布，第四季美国国内生产总值(GDP)增长年率为2.6%，第三季增幅高达5%。企业投资疲弱和贸易逆差扩大盖过了消费者支出以2006年以来最快速度增长给经济带来的提振。
但市场仍预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在今年晚些时候开始升息，这同世界其他地区还在放宽货币政策的对比愈发明显。
“货币政策的背离继续主导外汇市场。对美元而言，较长期的基本面因素仍强劲。”苏格兰皇家银行汇市策略师Brian Daingerfield表示。
美元指数 连升七个月，为1971年美元实行自由浮动以来最长的月度升势。不过今日美元指数下滑了0.10%。
过去六个月，欧元空仓增加，因预期欧洲央行将祭出大规模购债计划。在上周欧洲央行宣布了规模达到1万亿欧元量化宽松政策后，这一局面终于尘埃落定。
尽管这终于给欧元卖压提供了理据，但出脱欧元空头仓位给欧元带来了一些买盘，至少短期而言是这样的。
“欧元长期走向明显向下，但在欧元恢复跌势前，我们看来要整固一下欧元空仓。”Daingerfield称。
欧元兑美元 在电子交易平台EBS上跌0.18%，报1.1299美元，不过欧洲央行终于决定购债以及市场整固仓位扶助欧元兑美元结束六周连跌，升0.84%。
美元兑日圆 跌0.75%，报117.40日圆，本周跌约0.30%。
尽管美国经济第四季有所放缓，但起码还在成长，而加拿大11月经济意外萎缩0.2%，促使市场热议加拿大央行在3月可能将再度降息，为六周来第二次。
美元兑加元急升至近六年高位1.2797加元，之后缩减涨幅，尾盘升0.60%，报1.2693加元，本周美元兑加元升2.2%，为连升10周。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1286 1.1319 -0.29 -6.70 1.2097
美元/日圆 117.44 118.26 -0.69 -1.87 119.68
欧元/日圆 132.59 133.87 -0.96 -8.41 144.77
美元/瑞郎 0.9206 0.9237 -0.34 -7.39 0.9941
英镑/美元 1.5066 1.5065 +0.01 -3.26 1.5573
美元/加元 1.2730 1.2616 +0.90 +9.57 1.1618
澳元/美元 0.7766 0.7758 +0.10 -4.92 0.8168
欧元/瑞郎 1.0374 1.0454 -0.77 -13.74 1.2026
欧元/英镑 0.7487 0.7510 -0.31 -3.46 0.7755
新西兰元/美元 0.7258 0.7262 -0.06 -6.91 0.7797
美元/挪威克朗 7.7239 7.8275 -1.32 +3.37 7.4720
欧元/挪威克朗 8.7241 8.8591 -1.52 -3.49 9.0392
美元/瑞典克朗 8.2731 8.2755 -0.03 +6.13 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.3427 9.3674 -0.26 -1.33 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有