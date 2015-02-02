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亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 06:19 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元兑瑞郎上涨，但因数据不佳而兑欧元下滑

* 传言瑞士央行盯住非正式汇率区间，拖累瑞郎大跌

* 美元兑欧元下滑，因美国经济数据令人失望 (新增文末表格)

路透纽约2月2日 - 美元兑瑞郎周一触及逾两周高位，因迹象显示瑞士央行努力打压瑞郎，但美元兑欧元下滑，因美国经济数据令人失望。

美元兑瑞郎触及0.9347瑞郎，为1月15日瑞士央行意外取消瑞郎兑欧元汇率限制以来最高水准。

瑞士报纸Schweiz am Sonntag周日援引接近央行的消息人士报导，瑞士央行在盯住一个瑞郎兑欧元汇率的非正式区间1.05-1.10。

周一公布的数据显示，1月30日当周商业银行在瑞士央行存款增长，令市场猜测瑞士央行一直在积极行动。

“瑞郎下滑有不少空间，”Foreign Exchange Analytics合伙人David Gilmore表示。他称有关新汇率区间的报导给了投资人抛售瑞郎的“通行证”。

不过在美国公布1月全国制造业活动数据，以及12月消费者和建筑支出数据均不及预期后，美元兑欧元走软。上周五美国公布的第四季国内生产总值(GDP)数据也逊于预期。

数据“肯定为美联储可能不会在6月升息的观点添了说辞，美联储可能将升息推至年中后。”Westpac高级汇市策略师Richard Franulovich表示。

上周美联储重申在决定何时升息上保持“耐心”。

美元兑瑞郎 纽约尾盘报0.92745瑞郎，升1.14%，日高为0.9347瑞郎。

欧元兑美元 尾盘升0.52%，报1.1339美元，兑瑞郎大涨1.3%，报1.0509瑞郎，盘中亦升至逾两周最高的1.0591瑞郎。

美元兑日圆 大致持稳，报117.53日圆，盘中稍早触及两周低点116.64日圆。

美元指数 尾盘跌0.28%，报94.54。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1340 1.1286 +0.48 -6.26 1.2097

美元/日圆 117.58 117.44 +0.12 -1.75 119.68

欧元/日圆 133.33 132.59 +0.56 -7.90 144.77

美元/瑞郎 0.9283 0.9206 +0.84 -6.62 0.9941

英镑/美元 1.5038 1.5066 -0.19 -3.44 1.5573

美元/加元 1.2566 1.2730 -1.29 +8.16 1.1618

澳元/美元 0.7801 0.7766 +0.45 -4.49 0.8168

欧元/瑞郎 1.0523 1.0374 +1.44 -12.50 1.2026

欧元/英镑 0.7542 0.7487 +0.73 -2.75 0.7755

新西兰元/美元 0.7296 0.7258 +0.52 -6.43 0.7797

美元/挪威克朗 7.6477 7.7239 -0.99 +2.35 7.4720

欧元/挪威克朗 8.6724 8.7241 -0.59 -4.06 9.0392

美元/瑞典克朗 8.3146 8.2731 +0.50 +6.66 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.4314 9.3427 +0.95 -0.39 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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